SOGO敦化館12/14結束營業！ 出清特賣3折起、餐飲也祭出優惠

台北市 / 武廷融 綜合報導

於1994年開幕的遠東SOGO敦化館今(24)日宣布將在12月14日正式熄燈，SOGO也推出「bye bye sale」，全面下殺3折起，另外知名餐飲「漢來海港」、「紅豆食府」也都推出期間限定優惠。而民眾到SOGO敦化館打卡拍照還可以獲得「紀念磁鐵」，留下最後的回憶。

遠東SOGO敦化館自1994年開幕到2025年，營業滿31年，確定將在今年12月14日正式結束營業。業者表示，當天晚上6點至8點，將舉辦「紀念照速拍」活動讓粉絲留影，而晚上9點15分會由聲樂家帶來現場演唱，在9點30分與消費者說再見。

另外，SOGO也特別製作「紀念磁鐵」讓民眾留下回憶，只要在12月14日前與敦化館1F 裝置合照，並上傳至個人Facebook或Instagram，標記「#sogo敦化館byebye」即可憑APP內快樂購卡兌換紀念磁鐵一份；另於指定樓層集章完畢，還可再抽秀泰電影票。

SOGO敦化館也在今日起推出「bye bye sale」，多家精品服飾推出3折出清優惠，還有1-2F指定精品滿20000元送1000元、全館滿10000元送500元，當日累計消費達指定門檻再享各等級小家電好禮，且於敦化館單日累計消費滿10000元，即可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。餐飲部分，「漢來海港」推出平日 5 人同行 1 人免費；「紅豆食府」午餐推出點心百匯吃到飽每人 868 元；「EN」餐廳則推出照燒青甘與蟹腳天婦羅定食，原價 1,380 元、特價 1,080 元。

