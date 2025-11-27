SOGO案判8年半...... 前藍委廖國棟收賄助中企增資 再判7年半

〔記者張文川／台北報導〕曾經6連霸的國民黨籍前立委廖國棟，前因涉SOGO立委集體收賄案，一審被判刑8年6月，二審審理中；他又被查出涉於2020年擔任立委期間，指示其辦公室主任丁復華，協助關說經濟部加速通過中國浪潮集團在台投資的「數字雲端」公司增資案，2人共向數字雲端顧問孔祥科收取70萬元賄款，台北地檢署去年8月依收賄罪起訴廖國棟等3人；台北地院今宣判，依不違背職務收賄罪判處廖國棟7年6月有期徒刑、褫奪公權3年，沒收犯罪所得50萬元。

丁復華於偵查期間認罪並繳回20萬元犯罪所得，轉為污點證人，獲減刑輕判1年4月徒刑，褫奪公權2年，沒收20萬元賄款；孔祥科也坦認犯行，被依行賄罪判刑4月，褫奪公權1年、緩刑2年，支付公庫10萬元。全案可上訴。

北檢起訴指控，中國浪潮集團透過關係企業香港商「匯眾互聯網」公司，在我國合法成立數字雲端公司。2018年9月，匯眾欲增資數字雲端1億230萬元，向經濟部投審會提出申請，但有同業檢舉，數字雲端從事非開放投資營業項目，增資案被暫緩。

匯眾為了避免增資的時程延宕，2020年3月找孔祥科簽訂顧問契約，透過孔男請託廖國棟協助通過增資案；廖國棟責由丁復華處理並指示「不希望白忙」，暗示欲索取金錢。

檢調查出，2020年5月至7月間，廖國棟利用立法院經濟委員會委員身分，要求經濟部工業局專案輔導協助數字雲端調整公司營運，並由丁復華找來投審會張姓執行秘書、工業局官員，到廖的國會辦公室進行多次協調會。

期間丁復華多次邀孔祥科會面，告知增資案的協調進度，並要求100萬元對價，孔點頭答應並先交付10萬元，待增資案審核通過後，於2020年7月30日再交付60萬給丁復華，廖收受其中50萬賄款，丁復華分得20萬元。

北院審理時，廖國棟否認犯罪，孔向他陳情，他就請孔跟丁復華聯絡，後來的事情他就不知道了，直到爆出丁復華向孔祥科收賄的事，令他非常痛心，整件事他被丁復華蒙蔽，他沒有犯意聯絡，也沒收一文錢，更無對價關係，丁打著他的名義向孔索賄，為了減輕、脫免罪責，才把收賄行為推給他。

