SOGO案未了！前藍委廖國棟又涉關說中企 一審再添7年半刑期

國民黨籍前立委廖國棟，繼SOGO經營權收賄案一審被判8年6月後，今（27日）再因涉及關說中國「數字雲端」公司增資案收賄，被台北地方法院依不違背職務收賄罪判處有期徒刑7年6月，褫奪公權3年，犯罪所得50萬元沒收。廖國棟因兩起貪污案纏身，目前全案仍可上訴。

檢調追查，中國浪潮集團旗下「數字雲端」公司於2018年向經濟部投審會申請增資，但因被檢舉從事非開放營業項目而被暫緩審定，該公司隨後透過說客孔祥科簽訂顧問契約，請託時任立委的廖國棟協助通過。

檢方指控，廖國棟責由辦公室主任丁復華處理，利用擔任立法院經濟委員會委員的身分，召開協調會並要求經濟部等單位專案輔導，以加速審核。最終，孔祥科交付共70萬元現金，其中廖國棟收受50萬元，丁復華分得20萬元。

北院審理時，廖國棟否認犯罪，辯稱自己遭丁復華蒙蔽，未參與收賄，也沒有犯意聯絡。然而，法院仍判決其有罪。同案兩名共犯因偵查期間坦承犯行並繳回犯罪所得，獲減刑輕判，前辦公室主任丁復華依不違背職務收賄罪判處有期徒刑1年4月，褫奪公權2年；中間人孔祥科依不違背職務行賄罪判處有期徒刑4月，褫奪公權1年，獲緩刑2年，並支付公庫10萬元。

除此案外，檢調於2019年偵辦SOGO經營權收賄案時查出，廖國棟與丁復華等人涉嫌收受太流公司前董事長李恒隆賄款，協助其取得經營權。該案一審已判處廖國棟8年6月有期徒刑，丁復華判刑1年10月，全案目前仍在二審審理中。





