SOGO案未了 廖國棟收賄判7年半
前立委廖國棟於民國109年協助處理香港商匯眾互聯網，欲增資在我國設立的數字雲端公司案時，透過辦公室主任丁復華，向對方公司顧問孔祥科收賄，案經台北地院審結，27日依不違背職務收賄罪判刑7年6月，丁及孔因認罪，丁依收賄罪判刑1年4月、孔依交付賄賂罪判刑4月，可易科罰金，緩刑2年；廖所收賄50萬元、丁收賄20萬元都宣告沒收。全案可上訴。
廖國棟、丁復華因先前在SOGO案向太流公司前負責人李恒隆分別收賄620萬元、180萬元，北院依貪汙罪判廖有期徒刑8年6月、丁因認罪繳回不法所得，獲判刑1年10月，緩刑4年，案件正上訴台灣高等法院審理中。
本案起因107年，數字雲端公司想增資但被主管機關暫緩審定，該公司109年與孔祥科簽訂顧問契約，由孔接洽立委就數字雲端公司增資案進行處理，孔向廖國棟請託，廖交丁復華處理。
