SOGO百貨38週年慶首日開紅盤，一樓sisley保養品預購逆勢成長成樓冠，化妝品最高買一送十、黃金珠寶業績衝翻天！

遠東SOGO百貨台北店38週年慶今（11/6）日正式登場，現場人潮自早晨10點前就湧入忠孝館正門廣場，化妝品與家電區排隊盛況宛如年初大拍賣。SOGO董事長黃晴雯率領高階主管親自站在門口迎賓，象徵台灣百貨年度最大檔正式啟動。官方預期今年週年慶全台7店業績將上看121億元，首日業績表現開出紅盤，進場人數預估達到10萬人捷報！

普發萬元倒數入帳 週年慶提前引爆消費力

今年SOGO週年慶最大亮點，正好搭上政府「普發萬元」第一批11月12日入帳前夕，消費者提前卡位「放大萬元購物力」。黃晴雯董事長指出：「普發現金即將入帳，民眾提前規劃採購，預期將為11月帶來明顯業績成長。」SOGO內部預估今年週年慶將帶動平均客單價成長15%。

化妝品買一送十引爆排隊潮 sisley保養品逆勢成長

首日化妝品樓層人潮最為驚人，據說今年預購頂級保養品sisley就已經逆勢高成長，預估這次週年慶可以成為一樓化妝品樓冠！此外，日系保養品都殺很大，跟日本拼了！SOGO忠孝館推出「資生堂東京櫃AN金鑽防曬露買1送10」限量100組、SHISEIDO國際櫃「百優乳霜」買小送大超值組500組開賣即秒殺；蘭蔻、雅詩蘭黛、植村秀皆祭出「買2送2再現折1000元」組合，千萬不要以為日本或線上比較便宜，這檔最後的壓軸週年慶保證讓你買到全台線上線下最低價。復興館則主打「全台獨家頂級保養明星組」，包含 LA MER夜間雙修護組（價值20,300元／優惠價14,220元）、Clé de peau BEAUTE激光加大版組（價值22,568元／優惠價11,500元） 等，再加贈1,200元SOGO電子商品券，吸引高端消費族群搶購。

黃金珠寶買氣熱 精品回饋最高16%

通膨與股市震盪讓民眾轉向實體資產，SOGO本次主打「保值投資天花板」的黃金珠寶類別，回饋率達22%，吸引大量中高端客層入手。同時，敦化館推出精品滿額活動，指定品牌消費滿5萬元送2500元抵用券、最高回饋16%，BVLGARI、Chloé、Ferragamo等櫃位人潮湧現。

秋冬機能外套與家電1+1組合成熱銷黑馬

受寒流提早來襲影響，戶外機能外套、寢具與家電銷售亮眼。家電區則出現排隊潮，Samsung 75吋Neo QLED智慧顯示器搭贈43吋電視組合一開賣即售罄；象印烘烤微波爐特價19,990元限20台也迅速完售。MAMMUT URBAN防水外套組（原價14,380元／特價12,220元，刷中信SOGO聯名卡再贈1,000元禮券）成為人氣王。

中信SOGO聯名卡神卡回饋最高14% 會員經濟再放大

今年主打的中國信託SOGO聯名卡再度成為消費主力，卡友獨享全館4%回饋無上限，指定業種合併最高14%回饋。

SOGO APP會員則獨享6,900元電子折價券，新下載即送；再搭配HAPPY GO Pay首四日滿額10倍點數、線上SOGOplus滿千現折百等多重優惠，形成強大會員經濟生態圈。SOGO透露，目前APP會員人數已突破175萬人，年成長率超過20%。

市場分析橫縱面

許多業者指出，今年SOGO週年慶打出「普發前哨戰」策略，結合現金回饋、聯名卡與會員制多重優惠，成功帶動「報復性採購潮」。尤其化妝品與精品類首日業績較去年同期成長約25%，顯示年底消費信心回升。

