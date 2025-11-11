【SOGO週年慶捷報＋第二波週年慶登場】買氣衝高！復興精品增7%、忠孝On／HOKA翻倍熱賣、黃金飆40%、男裝大幅成長！
遠東SOGO百貨週年慶中段戰報開出紅盤！第一波全面達標、買氣強勁。總經理吳素吟坦言，一開始觀察同業週年慶開跑時，確實感受到市場買氣普遍趨緩疲弱，「看完前幾家百貨的週年慶表現，大家幾乎都有下滑的趨勢，老實說當下心裡是有點擔心的。」
不過反觀遠東SOGO在預購期與首四日表現亮眼，來客穩定、業績全面開紅盤，讓她直呼「真的安心了！」「這證明消費者仍願意為值得的商品買單，尤其高品質與高價值商品依舊最有吸引力。」
精品撐盤、復興館穩居領頭羊
遠東SOGO復興館副總經理兼店長許淑賢指出，週年慶自11/6開跑以來，精品業績年成長達7%，四大金剛——Hermès、Chanel、Cartier、Louis Vuitton 銷售穩健，帶動整體業績向上，第一波安穩達標！
許店長說：「精品客雖謹慎，但只要促銷到位、回饋高，買氣仍相當強勁。這波週年慶精品回購族群穩定，是帶動整體週年慶成長的關鍵，也與SOGO提供最高回饋息息相關。」她繼續補充指出：「今日一早9樓滿額贈與蠟筆小新來店禮排隊人潮滿滿，颱風天依然不減熱情，大家都期待第二波再創高峰。」吳素吟也補充：「今年買氣比預期更穩定，看起來有望達成年度目標業績！」
忠孝館運動與男裝翻倍成長
SOGO忠孝館店長蕭淑英指出，今年男裝整體成長8%，其中戶外機能外套、羽絨與運動風單品最為搶手。「今年明顯看到時髦運動經濟全面爆發，」蕭店長說，「On Running 與 HOKA 銷售翻倍，Puma（Rosie代言）、Skechers（(G)I-DLE舒華代言）也各成長約5%。」
同時，Snow Peak 首度參與週年慶，單日業績突破20萬元，國家地理服飾（National Geographic Apparel） 受韓星NaNa代言熱度影響，年增5%。
蕭淑英補充：「女鞋市場同樣表現亮眼，新櫃Vivaia每日平均銷售達20至30萬元，Reppotte年增30%，顯示消費者對舒適、氣墊、輕量鞋履的需求持續升溫。」
黃金暴衝四成、家電穩中帶穩
總經理吳素吟與兩位店長皆指出，今年投資型商品表現強勁，黃金珠寶業績成長高達40%。「去年黃金一兩約14萬元，今年已漲至20萬元一兩，即使價格高漲，買氣依舊強烈，」吳總表示，「SOGO的黃金與精品客層高度重疊，代表高資產族群將週年慶視為保值消費的時機。」
許淑賢與蕭淑英也補充：「房市略顯疲弱，導致高單價家電如大型電視、冰箱、洗衣機買氣微縮，但整體家電仍維持穩健表現。一般小家電維持持平，尤其節能除濕機、電壓穩壓器與BOSCH洗碗機仍是主力品項。」
SOGO 38th週年慶第二波強勢開跑
遠東SOGO 38th週年慶第二波自11/12(三)至11/17(一) 強勢登場，搭上政府「普發萬元」現金入袋，SOGO推出多重加碼活動「SOGO幫你放大萬元購物力」，以高回饋、限定禮與明星活動全面引爆買氣。
第二波亮點整理
黃金珠寶：成長逾2成，首四日即出現「千萬大單1筆、百萬大單12筆」。
戶外用品區：高單價機能 GORE-TEX、羽絨衣銷售成長3成。
Fresh Mart超市：受防颱效應帶動，人潮湧現、買氣倍增。
中國信託SOGO聯名卡：最高回饋14%，搭配指定業種合併回饋可達30%。
復興館無印良品：滿千抵百再加碼「滿5,000送500」，回饋再放大。
蠟筆小新人氣來店禮：不鏽鋼便當盒袋組、陶瓷雙盤組、環保折疊傘、浴巾等限定收藏持續開搶。
銀行加碼： 中信SOGO聯名卡送「蠟筆小新旅行盥洗包」； 遠東商銀信用卡送「蠟筆小新戶外摺疊椅」。
APP特別回饋禮： 忠孝館、復興館於 11/17(一) 聯合推出「APP週慶特別回饋禮」， 忠孝館當日單筆滿 5,800元 可換「Fujitek富士電通無線肩頸按摩器」， 復興館累積滿 10,000元 可獲「24吋前開式多功能行李箱」，眾多超值好康壓軸登場，「不換爆」都對不起自己！
東區星光盛典（忠孝館獨家）：11/12-11/16邀請啦啦隊女神金娜妍、廉世彬、高佳彬及人氣男團F.F.O、VERA近距離互動。
復興館伴手禮＆年菜預購：滿20,000元送SOGO電子商品券300～2,000元。
外籍旅客朝聖、退稅成長兩成
根據SOGO統計，週年慶開跑首四日（11/6-11/9）外籍旅客退稅金額年增超過2成，
主要來自美國、加拿大、新加坡與日本旅客，消費集中在國際精品與珠寶類別，單筆消費額動輒破百萬。吳素吟指出：「SOGO週年慶的優惠與商品組合吸引力十足，不僅本地客回流，連外國客人都來朝聖！」
