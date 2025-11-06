SOGO週年慶首日拚13.2億 黃晴雯看好普發一萬效益

（中央社記者曾智怡台北6日電）遠東SOGO週年慶今天開跑，董事長黃晴雯表示，普發1萬現金時間與週年慶時間重疊，有望放大效益，盼能挹注今年以來相對低迷的零售景氣，首日業績目標新台幣13.2億元，全檔業績挑戰121億元。

黃晴雯接受媒體訪問表示，政府普發現金昨天開始預登記，民眾預計下週就能入帳，為此遠東SOGO推出多項優惠方案，尤其是超市與小家電等品項，也在年底促銷活動中展現十足誠意，只要使用「神級聯盟卡」即可享有14%回饋，加上各樓層優惠，整體回饋上看20%。

針對普發現金效益，黃晴雯指出，2023年4月政府發放6000元，遠東SOGO在4到6月業績成長21%；此次普發1萬元，與週年慶時間重疊，相信消費者會更聰明地運用這筆錢，在全年最優惠的時機享受消費樂趣。

黃晴雯表示，截至8月底，整體零售與百貨業績與去年持平，主因大家尚在觀望，但相信在年底結束前，百貨零售業會出現明顯成長。談及出國潮的影響，她指出，很多人會比較國內外消費差異，但出國還要花機票、住宿費與時間成本，而在國內一樣能享有優惠、品質與良好售後服務。

SOGO指出，今天超市開店人潮較去年多2成，主要搶購箱購商品、海鮮，超市頭香民眾上午6時便來排隊；大門頭香民眾買24萬家電，為搶換禮券，上午7時就抵達，另有1名住附近的許小姐8時便來排隊，搶購雅詩蘭黛小棕瓶放大組2組。（編輯：林家嫻）1141106