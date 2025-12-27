SOGO馬耀豐年 新春禮品、年菜一站購足

遠東SOGO台北店／天母店集結春馬專屬年節伴手禮盒、美味年菜，即日起至明年2月22日推出「珍寶齊聚 馬耀豐年 新春禮品&團圓年菜特輯」，多款知名品牌伴手禮和各式風味新春年菜，都能在遠東SOGO一站購足；SOGOplus即日起也同步推出多款優惠禮盒，讓消費者輕鬆下單。同時，台北店（忠孝、復興）/天母店各餐廳在除夕夜2月16日除了有美味佳餚外，還有精采川劇變臉秀與消費者一同熱鬧過新年。

遠東SOGO每年皆推出應景的外帶年菜選擇，無論是象徵團圓的經典佛跳牆、寓意富貴的海味拼盤，或是適合小家庭的精緻合菜組合，滿足不同家庭需求。推薦忠孝館三合院「2026馬年團圓年夜飯」（5-8人份），售價5800-7800元，再贈手工蘿蔔糕壹條；復興館及天母店新葡苑「駿馬迎春團圓宴」（6-10人份），售價9800-13800元，再贈「新葡苑300元抵用券」。SOGOplus也推出台北晶華酒店經典手路菜，像是鮑魚佛跳牆、干貝臘味米糕等。

春節拜年必備的伴手禮包括養生禮盒、水果禮籃、人氣甜點伴手禮也應有盡有，忠孝館推薦充滿馬年氛圍的源吉兆庵「繪馬福招來禮盒」售價750元；復興館則推薦Pierre Herme「星耀綺夢」馬卡龍過年禮盒售價2620元；復興館天母店city’super自組禮籃，打造獨一無二的專屬禮盒；SOGOplus推薦李記烏魚子禮盒，特價1180元。