【警政時報 薛秀蓮／台北報導】Solaire Resort Entertainment City 今年冬季正式宣布由韓國巨星 玄彬（Hyun Bin） 擔任品牌大使，以其國際魅力與優雅氣質，為度假城注入全新品牌亮點，也替聖誕節慶活動揭開最受矚目的序幕。隨著主大廳聖誕樹點燈儀式溫暖亮起，Solaire 的節慶氛圍全面登場，展現馬尼拉最具規模與藝術性的聖誕體驗。

Solaire 揭幕奢華聖誕季，從點燈儀式到節慶饗宴打造最耀眼假期。（圖／文Solaire晨麗娛樂度假城提供）

聖誕點燈儀式在華麗的大廳舉辦，巨型聖誕樹以金色燈飾綻放，燈光在華美裝飾與空間倒影下，營造濃厚而優雅的節日氣息。活動邀請菲律賓音樂劇天后 Carla Guevara Laforteza、Ballet Philippines 舞者及 Ambassadors of Christ Chamber Singers 帶來現場演出，以歌聲與舞蹈詮釋聖誕節的溫暖與喜悅。點燈瞬間，全場在璀璨光影中迎向節慶開端，氣氛浪漫而震撼。

為迎接一年中最重要的假期，Solaire 於十二月至聖誕期間推出多項節慶體驗。館內多間人氣餐廳 Finestra、Yakumi、Red Lantern 推出聖誕及跨年限定餐單，從義式精緻料理到正宗日式饗宴及經典中式佳餚，提供多樣化的節慶選擇。此外，也推出多款節日禮籃、節慶午茶與甜點組合，包含頂級葡萄酒、歐式手工點心與菲式經典美點，適合作為節慶贈禮或聚會分享。

聖誕點燈儀式在華麗的大廳舉辦，以歌聲與舞蹈詮釋聖誕節的溫暖與喜悅。（圖／文Solaire晨麗娛樂度假城提供）

旅客亦可選擇 Solaire 的節慶住房專案，沉浸於充滿節日裝飾的奢華空間，享受度假氛圍與高品質服務。自 11 月 15 日起，館內更於每週末安排 Coro Regina Coeli 及 Ambassadors of Christ Chamber Singers 現場獻唱，而在平安夜與聖誕節當天，聖誕老人也將登場與旅客互動，增添節慶驚喜。

2025年，Solaire在IAG Academy IR Awards中奪下「最佳亞太區域綜合度假村」及「最佳綜合度假村娛樂大廳」兩大獎項，象徵其品質、服務與體驗再獲國際肯定，也展現其於亞洲度假市場的領先地位。

Solaire的Sky Tower連續九年蟬聯Forbes Travel Guide五星評鑑。房間以寬敞格局、細緻材質與柔和色調營造沉穩奢華；部分房型更能欣賞馬尼拉灣夕陽，金光映照海面的景緻成為旅客最難忘的畫面。貼心服務讓 Sky Tower 長年穩坐亞洲奢華住宿代表。

無論是饗宴、住宿或節慶活動，Solaire 以世界級規格打造馬尼拉最具藝術與奢華質感的聖誕季。（圖／文Solaire晨麗娛樂度假城提供）

無論是饗宴、住宿或節慶活動，Solaire 以世界級規格打造南馬尼拉最具藝術與奢華質感的聖誕季，邀請旅客以悠閒步調感受聖誕燈火的溫暖，留下一段難忘的假期回憶。

更多資訊與預訂請洽：https://sec.solaireresort.com/all-i-want-for-christmas 或致電 +63-2-8888-8888。

※本報導資訊僅供參考，活動與優惠內容請依Solaire官方公布為準。主辦單位保留最終修改與解釋權。

