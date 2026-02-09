Solar頌樂預告新作！積極探訪台灣各角落搶「KPOP灶咖大賽冠軍」

韓團MAMAMOO隊長Solar頌樂去年推出首支中文單曲〈Floating Free〉，進軍華語樂壇，在累積一連串亮眼成績與豐富經驗後，她也並未停下腳步，投入籌備全新的音樂作品。從選歌方向到聲音表現，她都親自參與討論，希望帶來與過往不同，卻依然屬於她的嶄新樣貌。

隨著中文單曲帶來的高度關注，頌樂接連完成多項指標性合作與大型舞台演出，更驚喜挑戰中文 Rap，展現不同以往的節奏掌握與語言實力。她為此反覆練習咬字與語氣細節，力求自然到位，成功打開更多元的面向。歲末更登上嘉義跨年舞台，帶來多首精彩演出，與全場觀眾一同倒數，在煙火與歡呼聲中陪伴大家迎接2026年的到來。

Solar頌樂經常主動向工作人員請教台灣在地習慣與文化細節。（圖／種子音樂提供）

近年多次在「KPOP灶咖大賽冠軍」名列前茅的頌樂，這段時間也積極走入台灣城市各個角落，親身感受當地生活與文化氛圍，無論是品嘗街頭小吃、體驗街坊濃厚的人情味，還是漫步於夜晚燈火通明的街景之中，她經常主動向工作人員請教在地習慣與文化細節。這些日常片刻所累積的觀察與感受，也逐漸轉化為她在演唱與表演時更細膩的情緒層次，讓她對華語作品產生更深層的情感連結與理解。

Solar頌樂正在籌備新作。（圖／種子音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導