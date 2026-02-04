AI不是取代你，而是放大你｜SOLIDWORKS 揭露工業級AI時代已經到來
身處人工智慧大爆發的時期，我們該怎麼面對？對於工業發展又會有什麼影響？達梭系統 SOLIDWORKS 執行長暨研發副總裁Manish KUMAR，於美國時間2026年2月1日到2月4日舉辦的3DEXPERIENCE World 年度盛會的主題論壇活動上，特別強調工業級AI時代已經到來，然而殺手級應用還沒出現，很多人還沒意識到。
「人工智慧只是一個引擎，每個人是驅動引擎的核心。」
達梭系統 SOLIDWORKS 執行長暨研發副總裁Manish KUMAR在開場時不斷重複著這段話，他認為殺手級人工智慧還沒有出來，而且許多人甚至還沒有認知到這一點。他說：「一切創新都是從解決問題開始的，即使人工智慧來臨，他也是我們在解決問題過程中的最佳伴侶」。
今年3DEXPERIENCE World 期間將同時舉辦 335 場議程，這是達梭系統有史以來最密集的，也說明著達梭系統因應 AI 時代來臨的一次大躍進。對此，Manish 指出，人工智慧可能會讓大家跳過一些日常的工作，但是也會產生新的工作，就像它可以幫助人們學習，但是人們不可能跳過學習的基本歷程，在工業製造也是相同，人工智慧可以加速生產流程，但是基本的物理學、技術知識與道理還是存在。
達梭系統執行長 Pascal Daloz 表示，不管是工程師、設計師、製造商、教育工作者還是學生，人工智慧會為你準備好一切你需要的工具跟知識。他說：「我們正在透過人工智慧，以巨大的加速度改變產業遊戲規則，在這個時間點，工程師、生態鏈的配合，比過去任何一個時期都還要來得重要。」他以此強調，人工智慧並非取代工程師、或者人類既有的任務，相對的反而最終的決策方向都取決於個人的經驗與創新。而達梭系統的任務，就是透過人工智慧幫你生成、保護智慧財產、並且讓價值倍增。
首日的主題論壇上，Manish KUMAR與Pascal Daloz共同展示了達梭系統旗下 AURA、LEO（Leonardo da Vinci ）、MARIE（Marie Curie）三個 AI 工具，其中 AURA 已經從去年的聊天機器人成長為代理式AI，因為人工智慧與知識資料庫的結合，在短短一年內，已經可以協助 Manish 在短短幾分鐘之內，打造一個創新的零件，而且是可用的。
Manish 指出，相較於其他的工業機器人，他累積了過去數十年在工程、結構、運動模擬、製造專業知識，AURA 能夠結合工程師們的專業知識與經驗，安全的呈現、給你建議，最終產出可用的創新方案，這就是工業級的人工智慧。
至於 LEO，他不會像去年一樣只是在旁邊待機，他們會和你競爭。在實際展示的過程中，他會分析PDF、會提供相關的草圖建議，最後繪製出草圖，把概念轉化成現實，這在過去對很多工程師來說，都是個棘手的問題，是需要長時間訓練與學習，但是現在只要透過給予 LEO 一個想法，它就可以輕鬆解決問題、並且很有創意的把模組設計出來。
至於 MARIE，他讓工程師可以透過這個訓練模型來建立新的系統元件、分析新的零件，然後將之前的零件做比對，然後提供精準的對比分析，查看效率是否有提升，最終讓工程師們決定是否要量產。
大致上來說這次的三個工業級AI，機能如下：
AURA
代理型AI：統籌從需求到專案再到變更的知識和背景資訊。
LEO
工程推理型AI：範疇包括力學、結構、運動、模擬與製造。
MARIE
科學領域AI：結合資料庫，用來評估材料、化學成分、配方和法規。
Pascal 表示，AURA 就是個代理式AI，可以說是產品專案負責人，LEO 可以把它想像是一個頂尖工程師，MARIE 他基本上是將一切建立在科學技術基礎之上的人。AURA 代理式AI 已經上線，LEO 年中會提供給 Katie、SOLIDWORKS 和其他成員，MARIE 今年稍晚到來。
Manish 進一步指出，在人工智慧的時代，所有人會經歷三個階段，首先是魔術（MAGIC），透過AI可以加速生產週期、帶來更多創新與更多的設計解決方案，然後進入第二個階段，那就是彼此加速成長，他說這些改變也將改變過往工程師的培訓方式。
「硬體創新的戰爭正在開始」
Manish 認為，未來工程師從學生到專業人士都必須要具備與 AI 虛擬夥伴合作的能力，並且將這種能力視為基礎，而達梭系統的優勢在於開發者社群，大家讓在相同的起跑線上，從事改變遊戲規則的事情，他也特別強調：「我認為我們沒有想像未來，因為我們已經開始在打造他了。」
Minish 以自身經驗為例，他在新冠疫情期間居家辦公，可是家裡並沒有足夠大的桌子可以讓他同時放電腦、鍵盤滑鼠、顯示器、印表機跟 iPad，所以後來他打算用自己的專業能力設計一張桌子，他很快的碰到基本的結構穩定性的問題，歷經一段時間之後，他從試錯的過程中累積了一些知識，包括木材的特性、尺寸、形狀...一直到人體力學、物理學等等，也因為這些知識的累積，接下來他如果要重新設計一張桌子，時間就會減少許多，他以此為例形容現在的 AI 發展，說明人們可以透過跟 AI 成為合作夥伴，將知識和訣竅可視化，應用在創新的事物上，再一次又一次的累積後，可以提取知識和技能，提升生產力。後續訪談中，他也提到平台信任的問題，SOLIDWORKS 不會將產業關鍵技術在客戶之間流通，不可能讓波音的技術被其他打造空中巴士的公司吸收一樣。
如何在最短時間內完成下一次交易，才是未來的戰場
達梭系統專業客戶事業部全球資深副總裁 Gian Paolo BASSI 提出「價值實現時間」（time to value）的想法。他指出，過去產業可能會透過「上市時間」（time to market）來衡量成功，客戶們往往要求的是工廠能夠在多短的時間內交貨，然而現在「時間市場」已經發生變化，僅僅用產品上市時間這個數據是不夠的，未來市場需要的是「重現的時間」，這才是最重要的事情，所以交貨絕對不是終點。也就是說，當工廠完成了這次的交易、如何在最短時間內完成下一次交易，才是未來的戰場。
Gian Paolo 以騎飛輪訓練為例指出，一般人騎飛輪剛開始非常的困難，但是只要一但突破撞牆期，下次就會變得更容易，這時候運動員的自信心就會增強、效率就會提升，然後形成一個正向循環。以 3D EXPERIENCE平台和SOLIDWORKS的產品組合來說，該平台提供的是專業、在地化知識與幫助，工程師最重要的是要思考怎麼提出需求、判斷、指導跟目標，從而彼此信任與成長。他說：「人工智慧將改變一切，但是他不能取代人類的創造力，相反的，他拓展了人類的創造能力，有助於更快的發現新的模式、進行更大規模的驗證。」
另一個得到市場驗證的是Molteni集團，Molteni 集團資訊長Andrea Roero 製出，MolteniGroup在全球100多個國家地區旗下擁有 Dadan Kitchen、Citterio和 Unifor辦公產品，隨著集團事業的成功，也造就了集團面向未來的複雜與不確定性，因次他們將建築師和製造工程師、銷售數據結合在一起，形成一個類似創作社群的觀念，結合建築師數十年的合作經驗，透過 AI 捕捉專業知識，然後模組化、配置新的產品，透過高度自動化的產品生態系統，加速開發與生產流程，他們不久後就會把這些 Molten 集團資產平台化，讓他們可以在全球各地流暢的運作。
總結：工業級 AI 時代已經開始，而且比多數人想像中更快降臨。
今年的3DEXPERIENCE World真的相當精彩，他不是空泛的談論AI的未來，而是說明現在的 AI 將會帶來什麼樣的轉變。從達梭系統 SOLIDWORKS 執行長暨研發副總裁Manish KUMAR到達梭系統專業客戶事業部全球資深副總裁 Gian Paolo BASSI 務實的觀念，說明即便在工業領域，人工智慧不再只是聊天機器人或生成圖片，而是真正走進工程設計、生產製造與產品開發流程中，成為工程師的「虛擬夥伴」。
從能快速生成零件設計的 AURA、能理解文件並直接繪製草圖的 LEO、到可進行比對分析與最佳化決策的 MARIE，AI 正在把原本需要數週、數月的工作，壓縮到幾分鐘甚至幾秒內就可以完成。這也代表著工業正在以更快的速度解決人類的需求，但達梭系統強調一件更關鍵的事：
AI 是引擎，人類才是駕駛。
壹哥認為，AI 可以加速流程、放大創造力，卻無法取代工程師的經驗、判斷與創新思維。我們要去思考的是，當汽車、飛機、火箭甚至晶片能夠以更快的速度被製造出來，那麼我們應該利用 AI 解決哪些問題？傳奇駭客與發明家 Pablos Holman 提到了一些問題，好比說回收核廢料、垃圾問題、對抗病毒的疫苗，這些都是尚待解決的問題。他說的有一句話很不錯：「現在應該要把焦點放在怎麼應用這些先進的工具，作為我們要解決這些難題的眼睛」。
反觀處於變革核心的工程師們，我認為不會用 AI 的工程師，才是真正的風險（這也套用在任何的領域的工作者上）。現如今的工程師，不只是會畫圖、做模擬，而是要懂得如何指導 AI、定義問題、做決策。這場變革，不是自動化升級而已——而是一次重新定義「工程工作模式」的工業革命。
另一個值得關注的亮點，為了實現所謂的「AI民主化」，Manish 透露達梭系統並不打算把運算資源放在終端，一切的運算都在資料中心運行。主要的原因在於，對於達梭系統或任何資料中心來說，購買大量 GPU 來進行所有運算要比讓客戶自己購買自己的運算服務更容易得多。這是服務品質的問題，達梭系統希望透過這樣的形式，讓任何人、任何規模的企業，都能夠得到相同的服務，這也無意間提前劇透了達梭系統與 NVIDIA 雙方的合作初衷。
