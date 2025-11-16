Solve for Tomorrow 台灣三星號召高中學子打造永續解方

記者李鴻典／台北報導

第六屆 Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽日前舉行決賽暨頒獎典禮。歷經9個月賽程，來自全台8組隊伍站上決賽舞台，運用創意及對科技的熱情，針對「永續社會」與「永續環境」兩大方向提出解方，將想法落實為具體行動。

2025年三星Solve for Tomorrow提案競賽決賽成果出爐，連續六年百萬獎額吸引百組高中學子大展身手。（圖／台灣三星提供）

比賽結果，由來自高雄師範大學附屬高中的「兩個人也隊」團隊獲首獎，透過智能餐具提案，幫助人們培養更健康、均衡的飲食習慣，抱走20萬獎金與近15萬元產品總額，包括最新旗艦Galaxy Z Flip7、Galaxy S25+以及Galaxy Tab S11 Ultra等產品。

首獎由高師大附中的兩個人也隊團隊獲得，他們的細嚼慢嚥可達成以智能餐具為核心的健康科技方案，目標改善現代人進食過快習慣，降低肥胖與代謝症候群風險。（圖／台灣三星提供）

特優獎由來自桃園武陵高中的「Kiwi不愛吃kiwi」團隊，透過具溫度與安全性的智能輔具系統，鼓勵高齡者遊戲中活動，實踐永續與高齡友善社會願景；來自台北萬芳高中、松山高中的「Savoir B&B（薩維創科）」團隊，則以結合AI與IoT技術的心電圖判讀系統，獲得優選獎。

「Solve for Tomorrow」為三星電子推動的全球教育計畫，自2020年起在台灣舉辦以來已邁入第六屆，邀青年運用科學、技術、工程與數學（STEM）知識，從問題定義、創意發想、原型開發到解決方案驗證，培養青年的實務技能與問題解決能力，解決社會面臨的挑戰。

