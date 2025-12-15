SOMA X 山海豆花聯名啦！中山概念店限定口味太誘人，享受極致細膩的豆花與茶香

兩款新品同步登場，從喝到吃一次滿足，限定飲品「絹豆花茶歐雷」NT$85，與限定甜點「觀日茶香絹豆花」NT$120，全都只有在SOMA中山概念店喝得到。若想加深口感層次，只要點選歐雷系列飲品，加價20元即可多一份完整絹豆花，午後立刻變成專屬的溫柔時刻。

亮點1｜兩種慢工的風味在舌尖相遇

SOMA的茶一直以穩定細緻著稱，這次與山海豆花合作，把慢火細煉的茶與兩小時現蒸的絹豆花放進同一杯裡，創辦人羅念祖分享：「我們花十二年淬鍊一杯茶，他們用慢蒸守住一碗豆花的純粹。希望走進店裡的每個人，都能從一口茶與一勺豆花裡，感受到被好好對待的滿足感。」這份心意成為聯名主題的核心精神，打造感官最純粹的美味。

亮點2｜把一杯飲品做成一段故事

以SOMA經典茶歐雷為主軸，加入山海豆花每日現蒸的天然鹽滷絹豆花。入口時豆花像絹絲般先在口中輕柔化開，接著與茶歐雷的奶香緩緩融合，香氣輕盈卻鮮明，層次細緻到令人有點著迷。這杯最大的驚喜是你能一邊喝、一邊吃，如果點任何茶歐雷系列，再加20元即可多一份絹豆花配料，瞬間切換成迷你版的豆花下午茶。

亮點3｜中山店限定的風味組曲

這碗甜點是山海豆花首次以快閃形式進駐SOMA門市的限定商品，主角依然是那碗細膩柔滑的絹豆花，加入SOMA高山菁茶歐雷、透明冰球與Q彈珍珠，一入口便是清朗茶香，隨後讓位給豆花特有的清甜與柔軟，口感豐富而不厚重。除了聯名口味外，現場還能吃到山海豆花的多款人氣品項，包括招牌絹豆花與海藻糖火龍果醬絹豆花，彷彿把台東最難排的名店原汁原味搬到台北。

亮點4｜讓一杯手搖也擁有風味美學

SOMA自創立以來，一直以「製茶如料理」的精神貫徹品牌精神，無論是茶葉挑選還是封袋儲存，再到每一次的手搖程序，都有專人把關，把餐飲工廚標準落在日常外帶飲品中。品牌持續打造自己的風味語言，不跟隨潮流，而是透過創新、精準與個性，讓每杯飲品像作品般呈現。這次聯名正好把SOMA對細節的追求與山海豆花的慢工哲學放在同個框架裡，讓喝飲料變成一種儀式。

