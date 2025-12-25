SONE必衝！少女時代俞利1/10來台 親口放話「熟悉的組曲舞台」

少女時代成員俞利將相隔2年再度來台會粉絲。星統寰宇提供

韓國夯團少女時代成員俞利2026年剛過新年就要來台，敲定1月10日在Zepp New Taipei舉辦個人粉絲見面會，這也是她睽違兩年與台灣粉絲面對面相見。得知行程拍板後，俞利立刻向SONE（粉絲名）發出邀請，甜喊：「真的很期待，希望大家快來一起玩吧！」

俞利第三度亞洲巡迴粉絲見面會「2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR〈YURIVERSE〉」，繼曼谷、胡志明市後，台北成為巡演重要一站。她曾多次提到，最珍惜與粉絲對望、互動的瞬間，也因此預告將準備全新舞台內容，回饋一路相伴的SONE。

俞利「最美島民」日常公開

俞利親自採摘橘子，很融入當地生活。翻攝IG@yulyulk

今年搬離首爾、移居濟州島後，生活樣貌也備受關注。她在工作之餘享受島嶼日常，被粉絲封為「最美島民」，也不時透過YouTube頻道分享生活點滴，從體驗濟州海女生活、到流浪動物收容所擔任志工，甚至騎馬、重機兜風，爽朗笑聲帶給粉絲滿滿正能量。

俞利的生日跟成員一同度過，也搶先過聖誕節。翻攝IG@yulyulk

12月5日剛迎來生日的俞利，日前在社群平台曬出與少女時代成員一同切蛋糕的合照，並透過影片向粉絲傳達感動心情。她也同步透露，已正式投入巡迴見面會的籌備，並驚喜預告，將端出「大家想念且熟悉的少女時代組曲舞台」，邀請SONE一起重溫那些屬於彼此的青春。

俞利見面會開賣倒數

俞利預告準備了團體組曲。星統寰宇提供

俞利的見面會門票共有新台幣6480元、5480元、4380元、3380元等票價，另設1690元愛心席，全場採對號入座。更有合照、簽名海報、簽名拍立得、官方海報、照片卡、專屬紙袋、紀念吊牌、Hi-Bye等福利，預計在KKTIX開賣。

俞利的見面會票區圖公開。星統寰宇提供

俞利的見面會福利圖公開。星統寰宇提供



