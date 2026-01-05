SONNIE桑尼〈S.O.Sorry〉熱播 丁噹高雄簽票會驚喜連連 5



CNEWS匯流新聞網影劇中心／綜合報導

在迎接2026年的開端，華語樂壇熱鬧消息不斷。寵物系樂團SONNIE桑尼於2025年12月24日平安夜推出全新單曲〈S.O.Sorry〉，已在各大數位音樂平台正式上架。這首以「道歉」為主題的歌曲，融合輕快旋律與真摯情感，呈現不同於傳統悲情情歌的道歉方式。樂團成員表示，選擇在年末朋友、戀人頻繁聚會的時刻發行，希望讓犯錯化為輕鬆節奏，「說抱歉」也能成為聖誕氛圍的一部分。

〈S.O.Sorry〉曾於《樂團祭》舞台首演，一經曝光便引發粉絲高度期待。歌曲描寫一位意識到自己是感情中問題源頭的木頭直男，在感情亮起紅燈時放下逞強，把一句「對不起」當成最直接的求救訊號。團員們透露，創作靈感源自自身真實經歷，從感情、家庭到童年荒唐回憶，每一次沒即時說出口的抱歉，都濃縮在這首看似輕鬆、卻誠意滿滿的「道歉神曲」中。2025下半年，樂團已推出〈愛我像月光〉及〈S.O.Sorry〉兩首單曲，2026年將啟動小型巡迴演出，並同步籌備第二張錄音室專輯。



同時，「全民情歌天后」丁噹也在高雄掀起音樂熱潮。日前，她在高雄流行音樂中心舉辦限定簽票會，現場湧入大批歌迷。簽票會上，丁噹連唱包括〈猜不透〉、〈最好不要再遇見你〉、〈我愛他〉、〈手掌心〉與〈花火〉等十首經典曲目，被粉絲笑稱「簽票會簡直是小型演唱會」。活動中，她更邀請網路爆紅的「原民弟弟」家叡同台尬舞，合唱〈夜貓〉與〈叮叮噹〉，現場氣氛熱烈。

丁噹也宣布，將於1月7日發行全新單曲〈最痛的遺憾〉，MV將同步在相信音樂YouTube頻道上線，並預告推出全新自選輯，收錄與歌迷的重要回憶歌曲、特別改編版本以及全新作品。談到新年願望，丁噹表示，希望大家平安健康，也期待高雄巨蛋演唱會能加場，她更笑稱演唱會前一天正逢生日，希望能與歌迷一起唱好唱滿，共度難忘時刻。

