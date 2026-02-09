Sony全面停止藍光光碟錄影機出貨，後續亦不再推出新機型

Sony於2026年2月9日公告，自2026年2月起將陸續中只既有藍光光碟錄影機的出貨，而且明確表示以後也不會再有後繼機型，主因是隨著串流媒體與隨選服務盛行，消費者對使用藍光錄影機錄製內容的需求大減，不過受影響的產品為具錄製功能的藍光錄影機，純播放的藍光播放機仍會持續銷售。

Sony預計將停產2024年推出的BDZ-ZW1900與2023年的BDZ-FBT4200/FBT2200與FBW2200等四款仍在銷售中的藍光錄影機，由於台灣Sony並未引進藍光錄影機產品，故對台灣的Sony愛用者原則上沒有影響。

由於日本以往相當盛行使用錄影機錄製電視節目內容，方便無法在第一時間收看節目的用戶可在閒暇觀看，或是多次欣賞喜愛的內容，但隨著消費者內容觀看從傳統受時間限制的傳統電視轉向串流與隨選內容，只要內容仍授權到串流服務與隨選內容服務，用戶可隨時透過網路或裝置離線方式觀看內容，導致日本對這一類錄影機產品需求銳減。

根據日本ITMedia報導指稱，只看2025年與2024年藍光錄影機的出貨量就已經衰退20%，倘若與地面數位廣播全盛期的2011年相比，規模甚至衰減到僅存1/10，也註定藍光錄影機被時代淘汰的命運。

