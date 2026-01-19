Sony公布包含1.5億畫素、100fps全域快門的IMX927在內等8款採用通用連接器的工業級感光元件

Sony一口氣公布高達8款針對工業自動化需求的高速快門感光元件，其中主打高達1.0551億畫素的2.5吋型號IMX927，IMX927是一款高畫素且可達100fps的全域快門感光元件，並提供高達100Gbps的資料傳輸介面，可作為高速自動檢測時兼具拍攝速度與影像精細度的特殊產品；同時此次推出的元件包含8種型號與共16種形式，其中幾款還具備模組化插槽設計，可透過共用插槽簡化後方電路設計。

IMX927是先前所公布的1.2吋2,455萬畫素的IMX925感光元件的技術應用，藉由提升內部訊號處理速度與並行處理，藉此實現兼具高畫素與高速讀出，實現105MP與100fps的超高性能，同時採用Sony專利的Pregius S全域快門，結合背照式架構，於高解析、高速輸出的同時保有出色的影像品質。

此次公布的產品當中，2.5吋級產品除了著重高畫素的IMX927與IMX937以外，還有兩款2,637萬畫素的IMX947及IMX949，具備更大的5.48μm畫素面積，可提供比1.5億畫素版本的2.74μm畫素面積更高的靈敏度。

此外IMX927系列元件還可相容新型高速相機介面，包括CoaXPress-over-Fiber (CXPoF) 和100GigE等，藉此提供即時、低延遲與高畫質的影像資料傳輸；同時16款系列元件除了採用全新陶瓷封裝，還提供通用連接器設計，能夠以一次性電路設計彈性因應16款元件的設計共享，同時封裝背面也預留可安裝散熱片的空間，能因應運作環境需求進行增強散熱。

