Sony公布PC Ready版DualShock套組，多一條USB Type-C線僅有黑色

Sony PlayStation近期積極耕耘跨平台體驗，也極早就使PlayStation遊戲機的控制器能在Android、iPad、iPhone、MacOS、tvOS與Windows平台使用，甚至近期也提供可直接在Windows系統更新DualSense韌體的服務；日本Sony官方公布將自2026年3月5日起提供DualSense PC Ready控制器套組，提供單一午夜黑色版本。

DualSense PC Ready控制器套組於2026年3月5日起在日本市場推出，建議售價為11,480日幣，與既有常規配色版本價格相同。

DualSense PC Ready控制器套組與標準版本的差異僅在於多附加一條USB Type-C線，使玩家便於與PC或PS5主機以有線方式連接，不過並未因此增加售價，DualSense的基本設計與規格則與常規的DualSense午夜黑完全相同。

