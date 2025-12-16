Sony冬日迎新優惠 多項人氣影音產品限時搶購

記者古可絜／綜合報導

Sony Taiwan即日起至2026年3月1日推出冬日迎新優惠活動，包含影音BRAVIA全系列以及超人氣數位相機、藍牙耳機、喇叭等。活動期間選購大尺寸BRAVIA Y-85XR90或Y-98XR50機種註冊即贈家庭劇院HT-A8000，即可升級旗艦視聽組合，購買BRAVIA Y-85XR70或Y-85XR50完成註冊則可獲得Xperia 10 VII智慧手機，輕鬆為居家視聽娛樂升級360度環繞音場。

Sony多項個人音響娛樂設備推出限時優惠價，包含年度新品旗艦級耳罩式降噪耳機WH-1000XM6折抵1,000元，註冊並完成問卷再送好禮即享券300元，LinkBuds系列、多彩系列真無線耳機、無線藍牙喇叭、電競INZONE全系列和指定Walkman數位隨身聽則祭出最高省13,000元優惠。

備受專業人士推崇的Sony數位影像產品包含電影級數位相機FX3、FX2、FX30系列、全片幅相機α系列指定機種、Vlog相機ZV系列和隨身相機RX100 VII系列，則提供最高現折8,000元或註冊送原廠電池等回饋；熱銷的α系列E接環鏡頭以及麥克風等配件也同享期間限定的專屬優惠，為年節假期做好萬全準備、紀錄與親友難得相聚的美好影像。

Sony冬日迎新優惠活動自即日起至2026年3月1日止，詳細活動訊息可參考活動網站，或洽詢全臺Sony直營通路Sony Store臺北遠百信義直營店、Sony Store臺北101直營店、Sony Store臺北復興直營店、Sony Store臺中直營店、Sony Store高雄直營店、Sony客服中心（02-4499111）及各大消費性電子產品通路。

