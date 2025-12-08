SONY品牌週誠意超滿！PS5、旗艦手機直砍3千 降噪耳機6折價
SONY品牌日來襲！PlayStation 5 SLIM版光碟主機12/8至12/14購機加送遊戲片，限時價14,380元，便宜3,200元。Xperia 1 VII旗艦手機搭載蔡司光學三鏡頭與BRAVIA顯示技術，拍照與追劇效果俱佳，期間限定降價3千。同時，實用度超高的WH-1000XM4無線藍牙降噪耳機也有約6折優惠，不用7千就能下單。這波SONY品牌週囊括遊戲機、手機、耳機多款人氣商品，是年底最後一波最有誠意的優惠。
1.Play Station 5 SLIM版光碟主機
12/8-12/14限時優惠價14,380元(原價17,580元)，加碼送遊戲片
2025年3A級遊戲大作狂出，包括續作、重製和新IP，涵蓋動作、RPG與冒險類型被認為是神仙打架的一年，像是《魔物獵人：荒野》、《邊緣禁地4》、《死亡擱淺2：冥灘之上》等都是玩家必玩，忙碌的一年就快結束了，年底有聖誕節、跨年還有接下來的農曆年的假期，趁著Play Station 5 SLIM版光碟主機有優惠先買最划算，只有7天購機就送遊戲片，到貨開箱就能開始玩，一口氣省下超過3000元。
2.SONY Xperia 1 VII 6.5吋智慧手機(12G/512G)
12/8-12/15限時優惠價41,990元(原價44,990元)
想換一支「拍照、螢幕、效能」全都到位的旗艦手機，Xperia 1 VII很值得列入清單。搭配蔡司光學三鏡頭與專業色彩調校，喜歡拍人像、寵物或小孩的家長，可以更輕鬆拍出對焦準、膚色自然的照片，螢幕部分延續SONY拿手的BRAVIA顯示技術，6.5吋螢幕不僅細節銳利、層次感明顯，內在硬體也不馬虎，高通8 Elite八核心處理器搭配12G RAM、512G大容量，支援IP65/68防塵防水，出門不怕淋雨，更能滿足多元的使用環境需求。
3.SONY索尼 BRAVIA 2II 65吋 4K X1 Google TV顯示器 Y-65S20M2
12/1-12/31限時優惠價26,012元(原價28,900元)
如果常覺得追劇黑暗場景一片灰、用串流還要另外接盒子，真的該趁這波考慮直接升級到65吋BRAVIA 2II，擁有4K超極真影像處理器X1，加強對比與細節層次，暗部不死黑、亮部不過曝，看電影時光影變化更立體。內建Google TV平台，打開就能直接登入YouTube、Netflix，少了額外機上盒和一堆線材，視覺更清爽。內建節能儀表板2.0，可以即時掌握耗電狀況並調整設定，在享受畫質的同時也兼顧用電效率，年底除舊佈新客廳換上一台新顯示器，立即有新風貌。
4.【Sony 索尼】ZV-E10 II Vlog 相機 鏡頭組
12/1-12/31限時優惠價28,812元(原價30,980元)，市場最低價再送7-11商品卡500元
準備迎接假期，出國一定要留下美美的照片，目前市場大推的SonyZV-E10 II Vlog小單眼，擁有十種風格外觀濾鏡，靜態拍照、動態錄影都能直接套用，日常生活記錄、旅遊Vlog、開箱影片都可以拍出有質感又有風格的畫面，減少事後套濾鏡、調色的時間。針對常見的手持拍攝情境，機身具備防手震，邊走邊拍也能擁有穩穩地影片。操作介面也很貼近短影音世代，支援直式選單與觸控操作，拍Reels、YouTube Shorts都能直覺操作。
5.SONY WH-1000XM4 輕巧無線藍牙降噪耳罩式耳機
12/1-12/23限時優惠價6,900元(原價10,900元)
小編是個耳機不離身的人，針對不同情境會帶不同耳機，耳罩式降噪耳機就是一款「關閉社交」的絕佳配件，很明確的告訴別人我正在聽音樂不要打擾我。眾多耳機品牌，SONY優等生的表現不容質疑，SONY WH-1000XM4是這幾年口碑穩定的旗艦降噪耳罩耳機，搭載獨家研發的HD降噪處理器QN1，能智慧抑制環境雜音，也能沈浸在自己的音樂世界。續航力部分一次充飽可播放約30小時，耳罩輕巧、柔軟包覆設計，長時間戴著，壓迫感相對較低。這次價格直接破萬降到6字頭，真的可以買了。
6.SONY 索尼 5.1 聲道 SOUNDBAR 家庭劇院組 HT-S40R
12/1-12/31限時優惠價8,501元(原價9,990元)
SONY HT-S40R這組5.1聲道SOUNDBAR家庭劇院，是市場最低價打造5.1聲道家庭劇院，提供完整5.1聲道配置、總輸出功率高達600W，前方Soundbar負責對白與主聲道，搭配無線後環繞喇叭，把聲音包圍在你身邊，子彈飛過、車輛呼嘯都更能有臨場感。此外對於不想拉一堆線的人來說，「無線後環繞喇叭」是超實際的設計，不必為了走線而煩心，只要後方插電就能完成。內建Dolby® Digital音訊解碼，能聽到具備細節層次的環繞音效。這次價格壓到8千出頭就能把完整5.1聲道帶回家，對已經換好4K電視、卻始終對聲音不滿意的族群來說，是用最少預算補齊影音體驗最後一塊拼圖的好時機。
7.SONY REON POCKET 5 穿戴式智能冷暖調溫裝置
12/1-12/31限時優惠價3,990元(原價4,490元)
REON POCKET 5穿戴式智能冷暖裝置內建冷、暖雙向調溫，夏季可貼合頸後釋放涼感，冬天則提供穩定暖意，一年四季都能用。多重感應功能會根據環境溫度與身體狀態精準調整冷暖效果，具備自動開啟/停止功能，穿戴就啟動、拿下就關機，不必頻繁按鍵，體積小巧、貼身配戴不占空間，REON POCKET 5直接把個人專屬空調掛在身上。
8.Sony 索尼 INZONE Mouse-A 無線電競滑鼠(MSE-G500)
12/1-12/31限時優惠價4,490元(原價4,990元)
玩遊戲總會有電競夢，無法達成的話，至少備件有搭上邊感覺也有沾上圓夢之路。Sony全新推出的INZONE Mouse-A主打48.4g超輕巧機身，搭配高剛性框架設計，滑起來靈活又穩，對需要細膩微調準心、長時間高強度練槍的玩家來說，能有效減少手腕負擔與疲勞。核心搭載3950IZ客製化感應器，針對電競需求調校，追蹤精準、不易飄移，無論是低DPI甩槍還是高DPI掃射，都能維持穩定回饋，最高可達8000Hz輪詢率，讓滑鼠與電腦之間的訊號回報更頻繁，準心移動、甩槍、回馬槍都能再快一步，特別適合走高強度競技路線或對操作延遲極度敏感的玩家。
