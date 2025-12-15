Sony惠州廠關閉裁員3萬人 給N+3補償 中國老員工拿20多萬元人民幣資遣費

惠州索尼撤離時給予中國員工N+3的補償，很多員工對索尼離開很不捨。（圖片來源／YT影片截圖）

日本首相高市早苗發表台海言論後，中國和日本爆發外交衝突，很快地，日本消費電子公司佳能（Canon）與Sony（索尼）精密相繼宣布關閉廣東中山廠與惠州廠。

中山佳能給裁掉員工2.5N+1的補償方案

根據陸媒報導，佳能11月21日正式關閉中國最後一座廠「中山廠」，資遣1400名員工，資遣費的計算方式為2.5N+1，遠優於中國勞工法的N+1規定，年資20年拿到近88萬元人民幣（約新台幣388萬）員工直呼「感謝佳能」。

所謂2.5N+1資遣費，包含N年資+1月薪的補償，外加5個月工資的就業支援金及感謝獎金，加上辦「畢業典禮」和提供推薦信，讓失業的員工領到高額補償，被網友譽為「製造業天花板」和「良心企業」，與中國國內企業惡性裁員形成鮮明對比。

約半個月後，傳來扎根廣東惠州29年的Sony精密公司撤離中國的消息，惠州索尼的撤離影響層面更廣，3萬名員工一夕之間失去工作，3萬個家庭的收入來源戛然而止。

惠州索尼給予中國員工N+3的補償

根據了解，Sony提供的離職補償方案為N+3，同樣優於中國勞工法的N+1方案，但惠州廠關閉後，整條商業街的燈火漸漸黯淡，昔日人聲鼎沸的周邊餐廳、出租屋、便利商店、物流網點，如今門可羅雀。

當地一家家空出來的店面，配套工廠一同陷入失血困境，中下游相關企業大約4萬個工作機會的流失，這些就是大廠撤離的後遺症。對此，評論區的中國網友說沒有最難，只有更難，打工的人都會感到寒流刺骨。

根據估計，3萬員工的惠州索尼撤離，至少影響當地20萬人，附近的餐飲、住宅出租、服裝、理髮店全完了。就有網友坦言，中國這樣對待日本、對待外商，是有問題的，講完這些實話，他的中國社群媒體帳號就被封了。

廠區周邊的商店大量關閉湧現失業潮

另有網友估計「不是只有工廠3萬人失業，算上周邊倒閉關閉的商店和衛星工廠，失業人數可能高達30萬人失業，大家別急，馬上可以過上朝鮮一樣的生活了。」

如今，惠州索尼廠區空無一人，將搬遷至泰國。回顧惠州廠區的過往歷史，它是1996年索尼在中國華南地區設立的第一家獨資企業，巔峰時期，全球一半的DVD播放機都來自這家工廠，員工超過3萬人。

惠州索尼主要生產手機、數位相機、數位攝錄設備、光學唱頭、平板顯示器、新型電子元件。其中，光學唱頭產量占全球市場的45%，為全球最大的光學唱頭生產基地。

昔日風華不再，但惠州索尼走得很體面，撤離時給予中國員工N+3的補償，不少老員工拿到20多萬元人民幣的資遣費，很多員工很不捨這樣的良心企業離開。

Sony為全世界CMOS龍頭廠商

索尼已將所有高階產品的生產線全部撤出中國，有網友說，今後中國和日本關係緊張升級時，索尼如果進行技術斷供、產品禁運，中國央視的直播很有可能立刻中斷，因為索尼擁有2800多項感測器專利。

手機拍照離不開感光元件CMOS，全世界2000元人民幣以上的手機幾乎全部配備索尼CMOS，這是決定畫質、夜景、HDR、動態範圍、對焦速度、運算效率的核心元件。

Sony在CMOS影像感測器（CIS）市場長期保持領先地位，市占率通常維持在 40%至50%之間，是全球市場的龍頭，主要競爭對手為三星（Samsung）和OmniVision，這三大廠合計市占率常超過80%。

