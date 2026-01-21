Sony拆分電視業務！與中國TCL合資新公司：BRAVIA將變時代眼淚？一次看懂聯手3原因

重點 一：索尼（Sony）與中國TCL就家庭娛樂領域簽署「策略合作備忘錄（MOU）」，並以TCL 51%、索尼49%設立合資公司，承接索尼的家庭娛樂事業版圖。

重點二 ：新公司將延續「Sony」「BRAVIA」品牌，採端到端的一體化全球營運；在完成監管核准與簽署確定契約後，預計於2027年4月正式啟動。

重點三 ：結合索尼的高畫質／高音質技術、品牌與供應鏈管理能力，與TCL的面板技術、全球規模與成本競爭力，提升產品開發效率與市場覆蓋。

索尼與TCL宣布在家庭娛樂領域簽署「策略合作備忘錄（MOU）」，雙方將成立合資公司：TCL持股51%，索尼持股49%，由新公司承接索尼電視與家庭音響等家庭娛樂事業。

依時程規劃，雙方以2026年3月底前簽署具法律拘束力的「確定契約」為目標，並以取得相關監管許可為前提，預計在2027年4月正式開始營運。新公司將延續「Sony」「BRAVIA」品牌，並以全球一體化模式運作，從產品開發／設計、製造、銷售、物流到客服端到端統籌。

此次採用MOU，意在界定策略合作的範圍、治理架構與主要原則，並為後續「確定契約」鋪路。MOU本身通常較偏非拘束性，但可搭配保密、獨家談判、排他性等具拘束力條款。

依索尼官方說法，雙方以2026年3月底前完成具法律效力的確定契約為目標，顯示此合作已進入具體整合階段。

BRAVIA品牌不變！合作TCL強化產品實力

新公司將繼續使用「Sony」「BRAVIA」名稱面向市場，維持索尼在視聽體驗的品牌資產與調校美學；營運模式則強調端到端的一體化：「研發設計—製造—全球銷售—物流—售後服務」，皆由新公司統籌執行，以縮短研發到量產週期、提高供應協同與服務一致性。

TCL的面板製造能力（由子公司TCL CSOT承擔）與全球事業規模，搭配索尼在高畫質處理器、聲學調校與品牌運營上的長期積累，可望形成「面板—系統—調校」的協力開發閉環。對消費者而言，這意味著在BRAVIA等產品線上，技術更新節奏可能加快、成本—性能比更穩定，並在不同價位帶提供更一致的體驗。

TCL近年在國際家電展（如CES2026）持續擴大展出規模，涵蓋電視、智慧型手機、智慧眼鏡等產品，反映其供應鏈與產品組合的廣度。索尼社長CEO槙公雄表示，雙方結合集團知見，將為全球帶來更具吸引力的視聽體驗。

TCL董事長杜娟則強調，策略合作是構築持續成長與品牌價值提升的關鍵機會，透過技術共享、營運整合與供應鏈最佳化，實現事業規模的擴張。

為何Sony要跟TCL聯手？

原因1：有望超越三星，奪下全球市佔率第一

根據中國群智諮詢（Sigmaintell）數據，若將 TCL 與 Sony 的市佔率合併計算，兩者在 2027 年的合計市佔率有望達到 16.7%。這將超越長期霸主三星電子（Samsung Electronics）的 16.2%，從而結束三星數十年來的領先地位，使新合資公司成為全球出貨量最大的電視陣營。

若僅從2025年發貨量來看，Sony全球電視出貨規模為410萬台，年減13.3%；TCL達3,070萬台，年增6.4%。據《日經新聞》報導，目前 TCL 排名全球第二（約 13.8%），而 Sony 排名第十（約 1.9%），但兩者結合將形成強大的「量與質」互補。

首先，Sony 可將其 XR 晶片、影像調校、BRAVIA 等高端品牌價值導入 TCL 的大規模製造與通路體系，補足 TCL 在影像處理與 AI 晶片方面的弱點；同時，Sony 也藉由 TCL 華星的面板與代工優勢來降低成本、穩定出貨規模。

再來，雙方的產品線配置也可更加完整（TCL 專精於 LCD 與 Mini LED，Sony 則兼顧 OLED 與高端 LCD），在高端到中高端市場形成了良好的合作效果。

原因2：重拾成本與產能優勢

Sony 過去多年已退出面板製造，主要依賴 LG Display（OLED）和 Samsung Display（QD-OLED）及友達、群創等供應商。

合資公司由 TCL 持股 51% 並主導運營，TCL 旗下的華星光電在 LCD 與 Mini-LED 面板產能上具備全球領先優勢。未來 Sony 電視的面板供應預計將大幅向 TCL 華星傾斜，這將使 Sony 產品獲得極具競爭力的成本結構，解決其長期身為「無廠品牌」的成本劣勢。

這將迫使原有的 Sony 面板供應商（如京東方BOE等）面臨訂單流失，全球 LCD TV 面板供應鏈可能面臨再次重組。

原因3：「Sony 晶片 + TCL 面板」= 產品競爭力升級

群智諮詢分析指出，預計未來的模式將是「TCL 的面板與工廠 + Sony 的影像處理晶片（如 XR 處理器）與調教技術」。這意味著消費者可能以更具競爭力的價格買到具備 Sony 獨家色彩管理與動態補償技術的電視，但硬體規格（如 Mini-LED 分區數、亮度）將由 TCL 強大的製造能力支撐。

另一方面，TCL 雖然出貨量大，但在高端品牌形象上難以與 Sony 匹敵。透過合資並掌握主導權，TCL 直接獲得了進入全球頂級視聽市場的門票，能吸取 Sony 在影像調教、工業設計及全球通路的經驗，提升其自有品牌的溢價能力。

結論：確立 Sony「輕資產」轉型，專注 IP 與娛樂

本次成立合資公司，可以說象徵了 Sony 在消費性電子硬體業務上的戰略性撤退（effectively withdrawn）。

新公司將接手 Sony 電視及家庭音響的設計、研發、製造、銷售、物流及售後服務。Sony 僅保留 49% 股份與品牌授權，符合其近年來剝離低獲利硬體資產（如過去的 VAIO PC、電池業務），轉向專注於遊戲、影視、音樂與感測器等高獲利「IP 與內容」領域的策略。

最直接的原因顯而易見：Sony 電視業務近年營收持續下滑。涵蓋電視與家用投影機的螢幕業務，在 2024 財年（截至 2025 年 3 月）預計營收為 5,976 億日圓，較去年同期減少 10%。此外，2024 年 4 月至 9 月期間螢幕業務的衰退，也成為拖累電子部門整體營收與營業利潤的主因。

隨著 Sony 將電視業務主導權交給中國企業，加上 Panasonic 等品牌陸續退出，傳統「日本製造」在電視市場的影響力進一步式微，轉為品牌授權或技術合作的形式。

可以預見的是，三星與 LG 等韓系品牌，未來將面臨更嚴峻的挑戰。

資料來源：智通財經、日經中文網、日本雅虎、彭博社

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

