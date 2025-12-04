Sony控《荒野起源》抄襲《地平線》！騰訊被迫全面停止測試、宣傳，至少2027年底才上市
今年 7 月份，Sony 正式在美國加州地方法院對騰訊旗下北極光工作室開發中的機械文明荒野生存遊戲新作《荒野起源》提起抄襲訴訟，認為這款作品的主角、世界觀設計等內容抄襲 PlayStation 的第一方遊戲《地平線》系列。在正式被起訴之後，騰訊也疑似心虛的馬上撤換 Steam 平台的行銷素材。而雖然現在在法庭攻防上雙方正在準備明年的禁令聽證會，但騰訊這邊同意進一步讓步，在明年的聽證會前將暫停《荒野起源》的測試活動與宣傳行銷，也保證遊戲不會在 2027 年第四季前上市。
綜合外媒報導，針對這起訴訟案，目前騰訊提出，Sony 的訴訟是基於「尚未發生、未來也可能不會發生的行為」，並指出 Sony 也沒有對《地平線》系列的主角亞蘿伊的外觀形象註冊商標，因此「名氣並不會創造商標」而要求駁回訴訟，稱《荒野起源》沒有侵權。
但 Sony 並不買單，重力抨擊騰訊的說法「胡說八道」，直指《荒野起源》就是抄襲了《地平線》系列。不過，雙方倒是對要延長接下來的聽證會達成共識，目前 Sony 打算透過法院禁令進一步限縮《荒野起源》的宣傳行銷，包括希望禁令禁止騰訊使用「紅頭髮的部落女獵人」形象，而騰訊則希望能駁回這件事。但雙方都共同要求法院，將駁回動議與禁令聽證會都一起延到明年一月。
而依照 Sony 的要求，騰訊也同意在明年一月的聽證會前暫停《荒野起源》的相關公測與宣傳行銷活動，將一切交給明年的聽證會做出最後決定。並且騰訊也承諾，不會將《荒野起源》的遊戲發售時間提前到 2027 年第四季之前，代表玩家們就算最後能玩到這部開放世界新作，至少也得等到 3 年後了。
