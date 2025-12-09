Sony推第5代全片幅可交換鏡頭式數位相機α7V

記者古可絜／綜合報導

Sony今（9）日正式在臺推出Alpha 7全片幅可交換鏡頭式數位相機系列第5代機種「α7V」，搭載全新開發部分堆疊Exmor RS™ CMOS感光元件，具備約3,300萬有效像素，內建整合最新α™系列AI處理元件的BIONZ XR2™影像處理器，全面提升即時辨識自動對焦、即時追蹤及色彩準確度等表現；將於12月19日在臺上市，即日起於Sony Store直營門市及官網開放預購。

廣告 廣告

α7V（型號ILCE-7M5）搭載的全新BIONZ XR2影像處理器整合AI處理元件，能強化自動對焦的速度與精準度，不僅提升30%即時辨識自動對焦表現，亦具備759個相位式偵測點及高達94%畫面覆蓋率，即使在低至EV-4.0的光源環境下，也能在寬廣密集的自動對焦區域中精準追蹤主體。

新增輕量化RAW格式，在優先保留影像品質的前提下提供更高壓縮度的檔案，同時也可透過Imaging Edge Desktop應用程式處理RAW檔以降低雜訊，為後製提供更多彈性；並採用全新部分堆疊Exmor RS™CMOS感光元件，提高讀取速度達約4.5倍，結合BIONZ XR2™影像處理器，更實現優異的影像品質和極低失真度。

此外，α7V支援每秒高達60次AF/AE計算及30fps無黑屏連拍，面對快速移動或運動軌跡複雜，如動物或運動攝影的主體，也不會錯過任何精彩瞬間，即使在14位元RAW拍攝時，也能維持30fps高速連拍表現以及AF/AE追蹤；更支援與旗艦級機種α1 II相同的「連拍加速」，以及可記錄按下快門前最多1秒影像的「預拍功能」，精準掌握難以預測動作的決定性瞬間。

α7V新增多種4K錄影模式：包括全片幅模式下的7K超採樣4K60p錄影，並支援APS-C模式下的4K120p錄影，實現細節豐富且具編輯彈性的影像；透過「動態積極防手震模式」，即使手持拍攝也能確保平穩流暢；α7V亦具備「自動構圖功能」，透過AI主體辨識能在錄影時自動維持最佳構圖，輕鬆拍攝生活紀錄、家庭聚會或創意製作等各種內容。內建全新降噪及改良麥克風功能，能減少持續性背景噪音、降低干擾並保持自然音效，確保高品質音訊錄製。

α7V頂蓋、前蓋、內部框架與後蓋均採用輕量且高剛性的鎂合金材質製成，整體設計確保優異的耐用性；配備強化的電源管理及續航力，使用觀景窗時約能拍攝630張照片，搭配全新螢幕低亮度模式可進一步延長電池壽命，而透過改良的散熱設計能支援長時間高品質的4K錄影，無須中斷紀錄精彩的影像。