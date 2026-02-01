Sony推LinkBuds Clip耳夾式開放真無線耳機 舒適配戴動靜皆宜

記者李鴻典／台北報導

Sony宣布推出首款耳夾式開放真無線耳機LinkBuds Clip (WF-LC900)，以耳扣飾品為設計靈感搭配精彩四色(黑、米灰、綠、薰衣草色)，小巧低調同時將個人品味嶄露無遺！ LinkBuds Clip 完全開放式的聆聽設計，搭載DSEE數位音質還原技術有效提升音樂品質，帶來可依照情境切換「標準模式」、「語音強化模式」及「漏音抑制模式」的全新聆聽模式功能，再搭配彈性音量控制功能可依據周遭噪音自動調整音量，因應外出多變的聆聽情境，讓音樂豐富每個日程；LinkBuds Clip也支援Sony | Sound Connect 應用程式帶來更多智慧聆聽體驗，以及直覺式的觸控操作。

廣告 廣告

全新LinkBuds Clip繽紛四色(黑、米灰、綠、薰衣草色)展現個人時尚風格。

Sony首款耳夾式耳機LinkBuds Clip承襲Sony聲學技術，開放式聆聽設計維持配戴者對外的感知能力，同時保有傳遞自然、寬廣、忠於原音的音效表現，採用DSEE數位音質還原技術，即便聆聽串流平台被壓縮的音檔依然可透過精密的演算法還原豐富的聲音細節，支援Sony | Sound Connect應用程式，開啟等化器功能可依照曲目類型輕鬆制定音場滿足個人聆聽偏好！透過輕觸耳機兩下還可直接切換聆聽模式功能，例如：在開放式聆聽下具備清楚人聲和細膩音效的「標準模式」、更強化人聲音頻適合收聽Podcast類型音訊的「語音強化模式」、以及可在靜謐空間中不打擾他人的「漏音抑制模式」；另外開啟彈性音量控制功能更可以在環境聲音急遽變化時自動調整音量。

LinkBuds Clip開放式的聆聽設計維持配戴者對外的感知能力，同時保有傳遞自然、寬廣、忠於原音的音效表現。

LinkBuds Clip耳夾式舒適設計隨附貼合耳墊讓不同耳型可自行調節貼合程度，穩固的佩戴體感以及 IPX4 防水/防汗設計適合整日多元化的行程安排，支援最長可達37小時的電池續航力，快充 3 分鐘充電即可提供額外 1 小時使用時間；採用骨傳導感應技術並運用AI學習運算，利用五百萬種聲音樣本有效抑制雜訊，精準分離出使用者的聲音提供最優異的通話品質。

也配備Sony獨創的智慧操控功能，全新場景式聆聽功能可感測配戴者當前動態活動準確播放合適節奏的曲目，例如:行走中自動播放輕緩樂曲，而在運動中自動變換節奏明確的音樂開始陪伴鍛鍊時刻；更可設定快速存取功能(Quick Access)，無須透過手機操作直接點擊即可接續播放Spotify樂曲，讓音樂及時加入每個愜意的生活片刻；亦支援多點連線同時連線兩部裝置，並調整語音助理設定。

時尚小巧的外型更搭配了繽紛色彩的耳墊和充電盒果凍套，保護機身的同時更可利用多色的選搭成為專屬個人風格的時尚配件。Sony LinkBuds Clip (WF-LC900) 耳夾式開放真無線耳機提供黑、米灰、綠、薰衣草四色，2026/2/3在台上市，建議售價NT$5,690元，早鳥活動於2/3~3/22期間購買並至官網完成註冊及問卷即可獲得好禮即享券 300元。

LinkBuds Clip時尚小巧外型搭配繽紛色彩的耳墊和充電盒果凍套。

更多三立新聞網報導

潮人必衝！市值飆破千萬新台幣 Nike Air Force 1黃金鞋台中限時展出

過年、情人節就吃它！爺爺攜手立頓把奶茶塞進泡芙

TWICE演唱會入列！揭十大網路熱議品特性：AI工具、情緒價值、理財

加油快！台灣中油：明日起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元

