Sony攜手瑪黑家居 打造私家影院風格美學

記者古可絜／綜合報導

Sony BRAVIA全系列以「Cinema Is Coming Home」為核心概念打造，將專業影院級的視聽品質帶入家中，全面升級居家娛樂；BRAVIA智慧顯示器全系列涵蓋98型至43型的mini LED、OLED以及LED等豐富選擇，結合旗下深厚的影像顯示及專業電影拍攝技術，加上與Netflix和SONY PICTURES CORE等串流服務合作的專業校正模式，讓影迷在家就能感受最符合原創的影像魅力。

廣告 廣告

為強化居家影院的真實體驗，Sony Taiwan特別與瑪黑家居仁愛店合作期間限定活動，即日起至2026年2月28日止，將BRAVIA的極致觀影體驗帶入以經典北歐家具打造的質感居家空間，即使是不同家庭組成或視聽需求，都能找到與品味共鳴的私家影院風格美學；現場亦可透過選品測驗了解適合的影音推薦組合，完成即可獲得購物金，歡迎影迷把握機會前往感受理想的居家影院體驗。

年度旗艦級BRAVIA 9系列及擁有最豐富螢幕尺寸選擇（98型~55型）的BRAVIA 5系列，採用獨家XR極致精準背光控制，可高效細膩地控制Mini LED面板發揮最佳表現，加上超越AI的XR認知智慧處理器，能精準地還原色彩與層次，無論是明亮或深邃影像都能展現豐富細節，加上全新場景識別演算法，能準確辨識焦點，即時交叉分析畫面中數十萬個元素，實現如同親眼所見的真實感。

BRAVIA 9首創配備波束高音揚聲器，能傳遞精準的聲音定位、打造影音合一的完美效果。BRAVIA 5則採用「多音域環繞聲場技術（Accoustic Multi-Audio）」加上Voice Zoom3的AI技術，不僅強化沉浸的影音表現，也傳遞了清晰的人聲與對話效果。

BRAVIA 9及BRAVIA 5系列都內建與頂尖專業電影工作室合作開發的校正模式（Studio Calibrated Mode），包括可依環境自動調整亮度重現原創表現的Netflix 自適應校色模式、能自動提供最高影像品質（含IMAX增強影像品質）的獨家SONY PICTURES CORE校正模式，還有自動校準觀看內容以符合專業標準畫質的Prime Video校正模式，輕鬆升級線上串流的內容品質，讓珍藏的觀賞清單都能以最符合原創的專業級表現，呈現在家中的BRAVIA顯示器上。

Sony Taiwan特別與瑪黑家居仁愛店合作期間限定活動，即日起至2026年2月28日止。（sony提供）

Sony BRAVIA全系列以「Cinema Is Coming Home」為核心概念打造，將專業影院級的視聽品質帶入家中，全面升級居家娛樂。（sony提供）

旗艦級BRAVIA 9系列具備 Sony BRAVIA 4K系列最高峰值的亮度，可忠實還原電影裡的豐富細節。（sony提供）

Sony BRAVIA Theatre家庭劇院系列，提供搭配 BRAVIA顯示器將為影迷帶來居家影院級體驗。（sony提供）