Sony攜手瑪黑家居 打造私家影院

Sony BRAVIA全系列以「Cinema Is Coming Home」為核心概念打造，將專業影院級的視聽品質帶入家中，全面升級居家娛樂；BRAVIA智慧顯示器全系列涵蓋98型至43型的mini LED、OLED及LED等豐富選擇，結合旗下深厚的影像顯示及專業電影拍攝技術，加上與Netflix和SONY PICTURES CORE等串流服務合作的專業校正模式，讓影迷在家就能感受最符合原創的影像魅力。

年度旗艦級BRAVIA 9系列及擁有最豐富螢幕尺寸選擇（98型至55型）的BRAVIA 5系列，採用獨家XR極致精準背光控制，可高效細膩地控制Mini LED面板發揮最佳表現，加上超越AI的XR認知智慧處理器，能精準地還原色彩與層次，無論是明亮或深邃影像都能展現豐富細節，加上全新場景識別演算法，能準確辨識焦點，即時交叉分析畫面中數十萬個元素，實現如同親眼所見的真實感。

BRAVIA 9及BRAVIA 5系列都內建與頂尖專業電影工作室合作開發的校正模式，包括可依環境自動調整亮度重現原創表現的Netflix 自適應校色模式、能自動提供最高影像品質（含IMAX增強影像品質）的獨家SONY PICTURES CORE校正模式，還有自動校準觀看內容以符合專業標準畫質的Prime Video校正模式，輕鬆升級線上串流的內容品質，讓珍藏的觀賞清單都能以最符合原創的專業級表現，呈現在家中的BRAVIA顯示器上。

旗艦級BRAVIA 9系列具備 Sony BRAVIA 4K系列最高峰值的亮度，可忠實還原電影裡的豐富細節。（Sony提供）