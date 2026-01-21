Sony聯姻TCL合資公司 BRAVIA電視出嫁恐影響台廠供應鏈

不敵中國品牌快速崛起與價格競爭，Sony將分拆電視業務。（本刊資料照）

索尼（Sony）集團昨（20）日宣布，將包含「SONY」和「BRAVIA」電視品牌在內的家庭娛樂業務，轉移至與中國TCL電子控股成立的新合資公司。TCL為全球第二大電視品牌、旗下面板廠華星光電在全球液晶電視面板市佔約25%。消息一出，引發市場關注未來新公司的供應鏈洗牌效應，是否影響包含群創、友達等台廠。

根據官方公告，TCL將持有合資公司51%股份，索尼則持有49%，新公司未來將全面負責電視與家庭音訊相關設備，涵蓋產品開發、設計、製造、銷售、物流以及客戶服務等完整業務。

廣告 廣告

索尼長期以來是台灣面板廠的重要客戶，特別是友達光電為索尼主要面板供應商之一。研調機構TrendForce指出，合資公司成立後，在TCL成為主導方的架構下，整體採購策略勢必更高度整合，預期TCL集團旗下華星光電的面板供應比重將明顯提升。不過，近年與TCL強化合作關係的友達，未來高階面板的出貨規模，也有機會隨合資公司成立而回升。

友達近年透過雙軸轉型策略，發展更多高階、以顯示技術為核心的垂直領域應用。友達董事長彭双浪今（21）日出席「天下經濟論壇」時表示，「友達去年面板銷售的營收佔比僅52％，已經不只是一家面板公司。」

根據TrendForce統計，TCL近年憑藉集團面板資源整合與成本優勢，出貨量與市占率逐年攀升，至2024年已躍升為全球第二大電視品牌，2025年出貨量可望挑戰3,100萬台，市占率上看15.7%。

反觀Sony，隨著中國品牌透過價格競爭的優勢於市場快速崛起，已將產品策略轉向聚焦中高階市場。預估2025年出貨量將跌破400萬台，市占率僅剩1.9%，在規模上難與主流品牌抗衡。

索尼表示，與TCL目標在3月底簽訂具法律約束力的契約，合資公司預估將在明年4月開始展開業務。待協議生效後，中國品牌在全球電視市場的整體市占率，預期將進一步向5成推進。

更多鏡週刊報導

日本大企業助花蓮災民度難關 繼豐田後SONY也捐1500萬日幣

【台日半導體聯軍2】日本豐田、SONY都入股JASM 早稻田教授點出關鍵祕辛

與鴻海MIH是敵？是友？ SONY設獨立公司發表電動休旅