SONY與中國TCL簽署備忘錄 將合作生產BRAVIA品牌電視

日本SONY BRAVIA電視機官網截圖。SONY BRAVIA官網



又一家日本傳統影音大廠面臨「中國化」。中國的電視顯示器製造巨頭TCL週二宣布，已經和日本SONY簽署合作備忘錄，預計從2027年度開始合作生產銷售掛著SONY BRAVIA品牌的電視機。

在香港上市的TCL集團週二在香港交易所公布，週二已和SONY達成了不具約束力的備忘錄，內容包括可能成立一家承接SONY家庭娛樂業務的合資公司，在全球範圍展開包括電視機和家庭音響等產品在內的業務。

根據這項公布資訊，合資公司將由TCL集團持股51%，SONY持股49%，業務範圍由產品開發、設計、製造、銷售、物流到客服，新公司也將獲得SONY、TCL的專利授權。

預計在2026年3月底前兩家公司完成最終協議，新的合資公司預計於2027年4月開始營運，並繼續沿用SONY及BRAVIA品牌。

另一日本傳統影音大廠Panasonic的電視業務已經和TCL高度整合，中低階產品線幾乎全部都是TCL生產的「貼牌」貨，Panasonic去年還傳出考慮直接把影音部門出售，可能就是賣給TCL。

日系傳統電視、音響大廠「中國化」的趨勢近年非常明確，東芝（TOSHIBA）的電視機業務就直接賣給了中國海信，除了所掛的REGZA品牌，從內到外都是中國貨。

