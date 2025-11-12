Sony迎戰！ PS5大降價25 挑戰任天堂Switch2
【緯來新聞網】Sony宣布，將在日本推出限定版 PlayStation 5，售價大幅下調約25％，以強化在日本市場的競爭力，並正面迎戰任天堂新一代主機 Switch 2。
（圖／翻攝自playstation官網）
根據 Sony 互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）公布的資訊，這款日本限定版 PS5 售價為 5.5 萬日圓（約新台幣 1.1 萬元），遠低於先前的 72,980 日圓與美國市場 499 美元的定價。新機將於 11 月 13 日開放預購，預計於 21 日正式開賣。執行長西野秀明表示，希望讓更多日本玩家體驗 PS5 與其豐富的遊戲內容。Sony 也透露，PS5 獨家遊戲《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei）自 10 月推出以來，首月全球銷量已突破 330 萬套。
競爭對手任天堂日前也推出日本限定、僅支援日文介面的低價版 Switch 2，上市後銷售迅速攀升，刷新業界最快的首發銷售紀錄。Sony 此次降價令消費者感到驚訝，特別是在先前因美國關稅上調全球售價後，更顯意外。近年來，任天堂在日本遊戲市場佔據優勢，PS5 表現略顯吃力。Sony此舉降價被視為對日本玩家的動回饋，也可能是在為下一代 PlayStation 爭取更有利的市場地位。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
任天堂推新網站，供玩家查詢Switch遊戲在Switch 2的相容性！
任天堂在今年 6 月正式推出了最新主機 Nintendo Switch 2，雖然大多數遊戲任天堂確認經過測試，並且只有小部分的遊戲不支援，但偶爾還是會有一些玩家遇到問題。為了玩家能更順利的體驗從 Switch 一代轉移到 Switch 2，任天堂最近正式推出了一個名為「Switch Software Compatibility」（Switch 軟體相容性）的官方查詢網站。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前
寶可夢新遊戲售價近70美元！實體版採用「鑰匙卡」形式引玩家不滿
任天堂宣布Switch 2全新作品《Pokémon Pokopia》將於2026年3月5日正式推出，售價為69.99美元（日本售價8,980日圓），與《瑪利歐賽車世界》同級。官方同步開放預購並揭露遊戲將以「鑰匙卡」形式販售，此舉立刻引起玩家熱烈討論。中天新聞網 ・ 10 小時前
日本限定！索尼推1.1萬元PS5主機搶市 與任天堂大打價格戰
日本任天堂與索尼集團搶攻遊戲主機市場，在前者推出日本市場限定的Switch 2主機後，索尼集團今日（11/12）首次推出專為日本玩家設計的PlayStation 5主機，售價大幅下降約25%至5.5萬日元（約合1.1萬台幣），與任天堂大打價格戰搶市。太報 ・ 1 天前
《勇者鬥惡龍7重製版》2月5日正式發售，公開宣傳影片與重構追加新劇情
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，預計於2026年2月5日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimagined》（支援平台：Nintendo Switch 2╱Nintendo Switch╱PlayStation5╱Xbox Series X|S╱Steam╱Microsoft Store on Windows）現已公開續報宣傳影片 。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
《動物森友會》回來了！2026超大更新 Switch、Switch 2同步登場 老玩家嗨喊「島民證準備好了！」
曾在疫情期間風靡全球、掀起「人人一島」熱潮的任天堂人氣遊戲《集合啦！動物森友會》無預警宣布迎來 Ver.3.0大型更新！更新將於2026年1月15日上線，支援Switch與新主機Switch 2，全體玩家可免費下載。消息一出，網友瞬間湧入社群：「該回島除草了」、「貍克我回來了！」、「任天堂簡直不要太佛心」Yahoo奇摩社群 ・ 21 小時前
汽機車汰舊換新減徵貨物稅 財部發布子法2重點出爐
（中央社記者呂晏慈台北12日電）汽機車汰舊換新減徵貨物稅子法今天出爐，財政部修正發布相關辦法，民眾於9月7日後購買小型小客車、小型機車並完成新領牌照登記，退稅權益不受影響，且透過網路申請退稅免附證明文件。中央社 ・ 20 小時前
PS5 上季市場表現優於預期，歷史總銷量已達 8,420 萬台
由於美國關稅和《GTA 6》發售延期的負面影響，Sony 在今年 5 月時曾預計其 2025 財年的營收將下滑約 7 億美元。如今集團的 Q2 業績公佈，PS5 家族整體的市場表現倒是超出了預期。Yahoo Tech ・ 1 天前
新案完工交屋high！「代銷天王」海悅國際前三季EPS3.61元
受惠新案完工交屋，邁向收成期，房地產「代銷天王」海悅國際（2348）前三季財報今（12）日出爐，EPS達3.61元。中時財經即時 ・ 20 小時前
PlayStation推出自帶手把充電座27吋螢幕！但兩大缺陷慘被吐嘈
PlayStation 今（12）日舉辦 State of Play 發表會，介紹日本廠商旗下的新作消息，除此之外還特別公開了價格更便宜的日本限定版 PS5，以及一個自帶 DualSense 手把底座的螢幕，但螢幕的規格曝光後卻被不少玩家吐嘈。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
蘋果健康生態轉向 AI！傳出 Apple Fitness+ 將於 2026 年併入全新「Health+」AI 健康服務
蘋果近年積極拓展旗下訂閱服務版圖，但《彭博社》科技記者 Mark Gurman 在最新一期《Power On》時事通訊報導指出，蘋果旗下主打影音健身課程的運動類三嘻行動哇 ・ 16 小時前
國民黨提議設立院兩岸對策小組？以韓國瑜為首、實質對中交涉...黨政人士轟：立院要奪權取代總統處理外交國防！
國民黨立委、國民黨團首席副書記長林沛祥今在「解鈴還需繫鈴人」記者會上也表示，若執政黨現在與大陸無互信基礎，立法院可以擔起這責任，因為立院早在2005年就通過「立法院兩岸事務因應對策小組運作要點」，當中立法院長為小組召集人，小組共23人也以黨團比例推派代表，來實質與對岸交涉。放言 Fount Media ・ 20 小時前
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。Yahoo Tech ・ 23 小時前
國民年金明年元旦調漲 每月最高多繳84元
衛福部12日宣布，因111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率達6.79％，國民年金保險月投保金額將從明年元旦起，由現行19,761元調整為21,103元，各項給付金額同步上調；因政府補助國保保費40％至100%，每人每月自付僅增加43至84元，全年約增37.5億元，將全數納入國保基金，維持財務自給與長期健全。中時財經即時 ・ 19 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 18 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 3 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/年度傳奇時刻！大谷翔平國聯冠軍賽G4「3轟10K」首奪獎
大聯盟今（13日）公布2025年賽揚獎得主，美國聯盟由老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，成為史上第12名連莊的賽揚得主。中天新聞網 ・ 2 小時前