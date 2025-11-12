Sony迎戰！ PS5大降價25 挑戰任天堂Switch2
【緯來新聞網】Sony宣布，將在日本推出限定版 PlayStation 5，售價大幅下調約25％，以強化在日本市場的競爭力，並正面迎戰任天堂新一代主機 Switch 2。
（圖／翻攝自playstation官網）
根據 Sony 互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）公布的資訊，這款日本限定版 PS5 售價為 5.5 萬日圓（約新台幣 1.1 萬元），遠低於先前的 72,980 日圓與美國市場 499 美元的定價。新機將於 11 月 13 日開放預購，預計於 21 日正式開賣。執行長西野秀明表示，希望讓更多日本玩家體驗 PS5 與其豐富的遊戲內容。Sony 也透露，PS5 獨家遊戲《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei）自 10 月推出以來，首月全球銷量已突破 330 萬套。
競爭對手任天堂日前也推出日本限定、僅支援日文介面的低價版 Switch 2，上市後銷售迅速攀升，刷新業界最快的首發銷售紀錄。Sony 此次降價令消費者感到驚訝，特別是在先前因美國關稅上調全球售價後，更顯意外。近年來，任天堂在日本遊戲市場佔據優勢，PS5 表現略顯吃力。Sony此舉降價被視為對日本玩家的動回饋，也可能是在為下一代 PlayStation 爭取更有利的市場地位。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
橫向卷軸遊戲《Possessor(s)》正式上市限時85折！特價新台幣253元
世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 搭檔屢獲殊榮的遊戲工作室 Heart Machine 共同宣布，今日備受期待的動作遊戲 《Possessor(s)》 現已於 PC 和 PlayStation 5 平台同步上市，歡慶遊戲正式推出更直接祭出 85 折優惠，售價新台幣 253 元、港幣 96.05 元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 21 小時前
PlayStation推出自帶手把充電座27吋螢幕！但兩大缺陷慘被吐嘈
PlayStation 今（12）日舉辦 State of Play 發表會，介紹日本廠商旗下的新作消息，除此之外還特別公開了價格更便宜的日本限定版 PS5，以及一個自帶 DualSense 手把底座的螢幕，但螢幕的規格曝光後卻被不少玩家吐嘈。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
普發一萬台北市加碼抽獎！消費登錄發票就抽1000萬現金、台積電股票 3分鐘搞懂「來台北有購嗨」
響應中央普發一萬政策，台北市政府商業處推出「來台北有購嗨」抽獎活動，民眾只要在台北市店家單筆消費滿200元，登錄發票便可獲得抽獎序號，獎項包括1000萬現金、「護國神山」台積電股票、Tesla Model Y等好康。你也想試試運氣嗎？關於「來台北有購嗨」抽獎活動必知Q&A，Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 23 小時前
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
日本限定！索尼推1.1萬元PS5主機搶市 與任天堂大打價格戰
日本任天堂與索尼集團搶攻遊戲主機市場，在前者推出日本市場限定的Switch 2主機後，索尼集團今日（11/12）首次推出專為日本玩家設計的PlayStation 5主機，售價大幅下降約25%至5.5萬日元（約合1.1萬台幣），與任天堂大打價格戰搶市。太報 ・ 1 天前
勞動部桃竹苗分署推三大ESG實務課程 青年職前訓練助攻永續新職力
為響應全球淨零排放與綠色轉型趨勢，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與元智大學攜手成立「ESG永續與綠能科技人才發展基地」，規劃在年底前推出三大實務課程，包含「GRI永續報告書撰寫實務班」、「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第二期）」及「永續商業模式數位轉型實務班」，課程期間自114年11月至115年3月，目前陸續開班招生中；訓練內容結合ESG理論與實務，從企業永續報告撰寫、碳盤查與中和技術、AI數據分析到綠色創新策略，全面培養學員永續專業能力，打造面向未來的「綠色職場新人才」，歡迎想要跨入綠色產業的待業民眾踴躍報名參訓。其中，「GRI永續報告書撰寫實務班」聚焦於國際GRI標準，強化學員在ESG報告撰寫、碳盤查及跨部門溝通的核心能力，結訓後可勝任「永續專員」、「CSR專案企劃」等新興職務；「ESG數據分析與碳足跡報告書實務班（第二期）」則以AI與資料科學為主軸，教授學員以Python進行數據分析、資料視覺化與溫室氣體盤查實作，並運用ChatGPT協助撰寫ESG報告，結合科技與永續的雙重專業；「永續商業模式數位轉型實務班」則著重於從管理決策到綠色創新實務，內容涵蓋企業倫理、永續治理、能源管台灣好新聞 ・ 14 小時前
樂高攜手任天堂再推《薩爾達傳說》盒組，預告《時之笛》經典場景將於2026年實體化
繼去年推出首款《薩爾達傳說》 (The Legend of Zelda) 聯名盒組「大德庫樹2-in-1」獲得粉絲熱烈迴響後，任天堂與樂高透過社群平台「X」釋出重磅預告，確認雙方將再度合作，把經典名作《薩爾達傳說：時之笛》 (Ocarina of Time)的世界帶入樂高積木中。Mashdigi ・ 14 小時前
烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查
烏克蘭總理宣布，該國司法部長因涉嫌腐敗已被停職，烏克蘭能源部門正面臨廣泛的反腐敗調查。德國之聲 ・ 14 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 18 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 3 小時前
MLB/年度傳奇時刻！大谷翔平國聯冠軍賽G4「3轟10K」首奪獎
大聯盟今（13日）公布2025年賽揚獎得主，美國聯盟由老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，成為史上第12名連莊的賽揚得主。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前