Sony迎戰！ PS5大降價25 挑戰任天堂Switch2

【緯來新聞網】Sony宣布，將在日本推出限定版 PlayStation 5，售價大幅下調約25％，以強化在日本市場的競爭力，並正面迎戰任天堂新一代主機 Switch 2。

根據 Sony 互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）公布的資訊，這款日本限定版 PS5 售價為 5.5 萬日圓（約新台幣 1.1 萬元），遠低於先前的 72,980 日圓與美國市場 499 美元的定價。新機將於 11 月 13 日開放預購，預計於 21 日正式開賣。執行長西野秀明表示，希望讓更多日本玩家體驗 PS5 與其豐富的遊戲內容。Sony 也透露，PS5 獨家遊戲《羊蹄山戰鬼》（Ghost of Yotei）自 10 月推出以來，首月全球銷量已突破 330 萬套。



競爭對手任天堂日前也推出日本限定、僅支援日文介面的低價版 Switch 2，上市後銷售迅速攀升，刷新業界最快的首發銷售紀錄。Sony 此次降價令消費者感到驚訝，特別是在先前因美國關稅上調全球售價後，更顯意外。近年來，任天堂在日本遊戲市場佔據優勢，PS5 表現略顯吃力。Sony此舉降價被視為對日本玩家的動回饋，也可能是在為下一代 PlayStation 爭取更有利的市場地位。

