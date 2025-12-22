Sony 全片幅相機王者歸來 Alpha 7 V 搭載 AI 技術與堆疊感光元件強勢登場

Sony 正式在台灣推出萬眾矚目的 Alpha 7 全片幅可交換鏡頭式數位相機第五代機種 α7 V ，這款型號為 ILCE-7M5 的新機搭載全新開發約 3,300 萬有效像素的部分堆疊 Exmor RS CMOS 感光元件，並結合具備 AI 處理元件的 BIONZ XR2 影像處理器，單機身建議售價為新台幣 78,990 元，預計於 2025 年 12 月 19 日正式上市。為了回饋攝影玩家，只要在 2026 年 2 月 1 日前購買並完成註冊問卷，就能獲得相機包布，同時在 2026 年 1 月底至 2 月初還有專業攝影師 1 對 1 諮詢活動可以預約參加。

這部相機最核心進化在於 AI 技術驅動的高效性能，處理器整合 AI 處理元件後，讓即時辨識自動對焦表現提升百分之三十，不論人物姿態或是動物、鳥類、昆蟲甚至汽車與火車等多元主體，都能透過 759 個相位式偵測點與高達百分之九十四畫面覆蓋率進行精準追蹤。即使在環境光線極暗的 EV -4.0 情況下，依然維持極佳對焦精準度。自動白平衡也因為 AI 進階場景分析與深度學習技術而變得更準確，能再現自然色調。為了方便後製，機身新增輕量化 RAW 格式，在保留影像品質同時提供更高壓縮度，配合電腦軟體處理還能有效降低雜訊。

在高速連拍與畫質表現部分，由於採用讀取速度提升約 4.5 倍的部分堆疊感光元件， α7 V 實現每秒高達 60 次對焦與曝光計算，並支援每秒 30 張無黑屏高速連拍，即便使用 14 位元 RAW 格式拍攝也不會降速。機身更下放旗艦機 α1 II 才有的連拍加速功能，以及能記錄按下快門前一秒影像的預拍功能，讓難以預測的決定性瞬間不再被錯過。此外，進階五軸光學穩定系統提供最高 7.5 級補償效果，配合 16 檔動態範圍，能展現極其豐富亮部與暗部細節。

動態錄影效能同樣亮眼，這款相機在全片幅模式下支援 7K 超採樣 4K 60p 錄影，並能切換至 APS-C 模式進行 4K 120p 高畫質記錄。具備動態積極防手震模式後，即便手持移動拍攝也能維持穩定，加上 AI 主體辨識驅動自動構圖功能，能自動維持最佳畫面比例。收音方面則改良麥克風降噪功能，能有效過濾背景雜音。機身操作上也更便利，包含支援 Wi-Fi 6E 高速傳輸、雙 USB-C 連接埠以及靈活 4 軸多角度翻轉螢幕，搭配改良後更貼合手指握把設計，不論橫拍或縱拍都能提供極佳握持穩定感。

這款新機不僅性能強悍，在耐用性上也下足功夫，頂蓋與框架皆採用輕量且高剛性鎂合金材質，電源管理優化後使用觀景窗可拍攝約 630 張照片，配合全新螢幕低亮度模式還能進一步延長續航力，散熱設計也讓長時間錄製 4K 影片更有保障。環保製程也是 Sony 努力的方向，機身有超過兩成比例使用回收塑膠，包裝則採用專利混合材料減少塑膠使用。你是不是也對這台全能進化的相機感到心動呢？不管是想升級手中設備還是正準備踏入全片幅攝影世界，這台相機強大實力絕對值得你親自體驗看看。

如果你想知道更多關於攝影器材或科技新品資訊，歡迎鎖定俏媽咪玩 3C 的部落格跟社群平台，有任何關於拍攝或選購問題，非常歡迎在下面留言跟我分享你的看法喔。

