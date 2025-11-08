SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。
在這個講求速度與質感的時代，科技早已不只是工具，更是延伸你的感官。從聲音到影像、從掌中世界到沉浸劇院，SONY 以頂尖工藝與創新技術，打造最貼近真實的感動體驗。今年雙11，想知道怎麼用最划算的價格，把 SONY 神裝帶回家？快看這份必買清單！
SONY 品牌日：11/8–11/9｜品牌週：11/10–11/16
💥 活動亮點不間斷：
SONY 品牌日 全館 5 折起，最高回饋 40%
全系列商品 下單登錄抽 iRobot 掃拖機器人
全系列商品 滿 $1,111 登錄送 妮維雅防曬乳（限量50名）
耳機 直降 $4,000，登錄再送即享券
相機 下殺 93 折起
手機 現省 $2,000 起，指定機型再送 1,000 超贈點
電視 指定機型官網登錄最高送 $5,000
音響 直降 $3,000 起
電玩 PS5主機直降$2500／遊戲片 5 折起
🎧 1. SONY WH-1000XM6 旗艦無線降噪耳機 (公司貨 保固12+6個月)
在吵雜的通勤車廂裡，你仍能聽見世界最細膩的呼吸。WH-1000XM6 旗艦無線降噪耳機就像你的個人靜音艙，採用革新降噪技術，搭載 QN3 處理器與提升至 12 個麥克風的精準偵測，能高效濾除外界噪音。葛萊美獎大師級調音搭配全新單體，讓你的音樂層次豐富、細節動人。不論是在辦公室想專心、還是在通勤途中想沉浸於音樂，它都能為你提供最極致的聆聽體驗。
新品登場｜
原價 $13,900 → 特價 $12,900（11/8–11/23）官網登錄送 $300 即享劵
🎶 2. SONY WF-1000XM5 旗艦真無線藍牙耳機
如果你追求輕盈無負擔的配戴感， WF-1000XM5 真無線耳機 絕對是你的理想選擇。它比前代更小、更輕，長時間佩戴依然舒適貼耳，幾乎無感。雖然外型迷你，卻內建 SONY 領先的降噪技術與全新高解析單體，能細膩重現音樂的真實層次。無論是在通勤途中還是運動時刻，都能遠離噪音干擾，沈浸於純粹動人的音樂世界。
原價 $8,990 → 特價 $6,990（11/8–11/23）官網登錄送 $100 即享劵，指定賣場 送 500元 商品禮券 / 果凍套 / 記憶海綿耳塞
📱 3. SONY Xperia 1 VII 6.5吋智慧手機 (12G/512G)
Xperia 1 VII 是一款將專業攝影與極致效能融於一身的旗艦手機。搭載 蔡司光學三鏡頭 與全新 超廣角大尺寸感光元件，不論日夜都能捕捉細膩細節與自然色彩。結合 BRAVIA 顯示技術，每一幀畫面都展現影院級的鮮明對比與真實層次。無論你是在追劇、剪片還是暢玩遊戲，高通8 Elite八核心 都能提供流暢順暢的極速體驗，讓創作與娛樂一次到位。
原價 $44,990 → 特價 $42,911（11/8–11/9）登記送 1,000 超贈點
📷 4. 【Sony 索尼】APS-C 數位相機 ILCE-6700L
如果你想從手機攝影升級到專業單眼，這台 ILCE-6700L APS-C 數位相機 就是你的AI 攝影師。它搭載全新AI處理元件，能實現更精準的對焦，讓你不再錯失任何精彩瞬間。單機身含電池僅 493克的輕巧體積，非常適合旅行或日常街拍。支援 4K 120P 拍攝模式，讓你的Vlog創作充滿無限可能。
市場最低價｜
原價 $44,980 → 特價 $41,831（11/7–11/11）買就送 $500 商品卡
🖥️ 5. SONY索尼 BRAVIA 3 50吋 X1 4K HDR Google TV 顯示器 Y-50S30
BRAVIA 50吋 4K HDR 顯示器 就像你家中的私人電影院。擁有 5 原色顯示 Pro 技術，讓畫面色彩更真實、層次更豐富。搭配遊戲選單功能，讓你在 PS5 上玩遊戲時能快速調整設定，享受最流暢的遊戲體驗。極致平衡揚聲器提供清晰且震撼的音效，給你最頂級的影院級規格享受。
市場最低價｜
原價 $24,900 → 特價 $22,161（10/27–11/16）
🔊 6. Sony HT-S2000_3.1 聲道單件式藍芽揚聲器
如果你覺得電視音效不夠震撼，HT-S2000 3.1 聲道單件式藍芽揚聲器 就是你的家庭劇院音效魔法師。小巧一體式設計，釋放如立體劇院般的震撼。支援 Dolby Atmos® 與 Sony 虛擬 3D 環繞音效，讓聲音彷彿從四面八方湧來，完全沉浸在電影情節中。具備無線連線能力，也能輕鬆串流播放手機音樂。
現省 $4,000｜
原價 $15,900 → 特價 $11,900（10/27–11/16）加碼送4%超贈點
🎮 7. PlayStation 5 SLIM版光碟主機
遊戲玩家久等了！這次讓你在雙11期間用最甜的價格入手！主機體積縮小 30%，更輕巧不佔空間，但效能不減。搭載 1TB 儲存空間，再加碼送遊戲片，讓你買回家立刻開玩，輕鬆進入次世代遊戲世界！
直降 $2,500｜
原價 $17,580 → 特價 $14,380（10/31–11/16）加碼送遊戲片、遊戲片5折起！
❄️ 8. Sony Reon Pocket 5 穿戴式智能冷暖調溫裝置
Sony Reon Pocket 5 穿戴式智能冷暖調溫裝置 就像你的個人空調。提供智能冷暖模式，可依環境自動調節溫度，無論通勤、健走或辦公，都能維持最適體感。具備多重感應功能和自動開啟 / 停止功能，方便不費力。想擺脫悶熱或突然的溫差不適？Reon Pocket 讓你一年四季都保持剛剛好的舒適狀態。
新品上市｜
原價 $4,490 → 特價 $3,990（10/27–11/16）
限時優惠，要買要快，想用最划算的價格將 SONY 神裝帶回家，就趁現在！
