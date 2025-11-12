Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
明年率先在美、日發售，價格尚未公佈。
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器。它採用了 27 吋 IPS 面板，解析度和更新率分別為 2,560 x 1440 和 240Hz。該款產品亦具備 HDR 與可變更新率特性，在接入 PS5、PS5 Pro 時會限制在 120Hz 顯示。連接埠方面，則有 2 個 HDMI 2.1、1 個 DisplayPort 1.4、2 個 USB-A和 1 個 USB-C，同時內建喇叭與 3.5mm 音訊輸出。比較特別的地方是 Sony 在螢幕背後還特意加上了一個隱藏式的旋轉掛勾，在將其放下後，玩家可以直接掛上 PS5 手把充電。
根據官方說法，這款顯示器將於明年率先在美國和日本發售，但具體的價格還有待公佈。近期 Sony 為 DualSense 控制器引入了多裝置配對功能，方便玩家在 PS5、PC 間快速切換。而從新螢幕的定位來看，顯然也兼顧到了 PC 遊戲市場。
