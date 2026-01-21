SONY 震撼拆分電視業務與TCL合作BRAVIA電視、Sony音響等家庭娛樂產品

SONY 集團稍早透過公開聲明確認與TCL電子控股有限公司（下稱：TCL）簽署意向備忘錄，確認設立一間承接 SONY 家庭娛樂業務的分公司，該公司由TCL持股51%、SONY持股49%，雙方同意就未來在家庭娛樂領域的戰略合作進行進一步合作。

根據公開聲明，雙方未來將成立一間承接 SONY 家庭娛樂業務、由TCL持股51%、索尼持股49%的合資公司，並在全球範圍內開展包括電視機和家庭音響等產品在內，從產品開發、設計、製造、銷售、物流到客戶服務的一體化業務。

新公司運作的時間點預計是 2027 年 4 月，雙方計劃於 2026 年 3 月底前進行最終協商，在最終協議簽署並取得相關主管部門批準等條件滿足後，新公司預計將於 2027 年 4 月開始運作。

未來，這間新公司推出的產品將以「SONY」和「BRAVIA」的品牌上市，在 SONY 的影音技術、品牌力、供應鏈等基礎，結合 TCL 顯示技術、全球化規模優勢、產業佈局、端到端成本效率及垂直供應鏈優勢，進而推進相關業務發展。

壹哥觀點

從這份聲明可以看出，SONY 不再把「家庭影音硬體」視為核心主要業務，這跟 2014 年 SONY 出售 Sony VAIO 給 JIP，以及夏普跟鴻海的「鴻夏戀」其實是一樣的道理，歷史已經證明，一但當品牌製造、成本、出貨都不在自己手上，等同產品研發能力會嚴重被影響，更白話一些，SONY 一直引以為傲的 XR 處理器將透明化，產品調校技術不再明顯領先，甚至 Sony BRAVIA 產品線與規格將明顯與 TCL 自家品牌產品越來越接近，這些都是顯而易見的結果。

對於 TCL 而言，SONY 是他們擺脫「中國品牌」的刻板印象最重要的踏板，這也是為什麼該集團雖然持股 51%，但仍強調未來公司品牌名稱維持 Sony BRAVIA 不變的主要原因，我甚至認為此舉將成為他們短期對內面對海信、小米的競爭，對外面對三星、LG 的最大武器。然而對於近幾年的 SONY 集團而言，合資電視業務將有效降低固定成本、減少庫存風險，整體財報會更好看一些，然而中期來看，“Sony BRAVIA“將會因 TCL介入，在中低階、甚至旗艦產品都會有所影響，未來用戶結構、粉絲忠誠度是否會發生改變，主要還是 TCL 說了算，如果這項合作關係維持不變，那麼自 2003 年以來的“Sony BRAVIA" 過往數十年的品牌與技術積累，甚至 Sony 集團產品核心體驗，恐將拱手讓人，畢竟 Sony BRAVIA 可以說是真正集齊 Sony 自家電視面板、遊戲、電影娛樂、音效體驗、行動體驗等所有核心技術於一身的最終體驗，是 Sony 品牌的表徵。