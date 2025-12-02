Sony A7 V 改寫中階全幅標配？2 萬元玩旗艦級 AI 晶片、多角度螢幕、首用「部分堆疊式 CMOS」

Sony 以 Redefine basic 為主題，今天正式更新 Alpha 系列的中階全幅可換鏡相機 Sony A7 V。其主要升級為品牌首度使用了 3,300 萬像素的「部分堆疊式 CMOS」、配合下放的旗艦級 BIONZ XR 影像處理引擎，帶來多樣化的主體辨識 AF 以及最高每秒 30 張連拍的能力。A7 V 的機身除了有高階機一樣的多角度翻轉螢幕外，更引進了 CF Express-A + UHS-II SD 雙卡槽、兩個 USB-C 介面（10Gbps + 480Mbps），以及 6GHz 無線傳輸，帶來更符合現代使用的互連體驗。

AI 加持

有了 AI 晶片，Sony A7 V 就能像今天同門其他高階相機一樣，即時辨識並自動對焦人類、動物、鳥類、昆蟲、汽車 / 火車和飛機，當然也有著 AI 驅動的人體姿態估計追蹤，在錄影拍攝時能更準確和緊貼主體移動。另一個 AI 應用是在 Sony A7 V 的自動白平衡模式，是以先進場景分析和深度學習技術進行光源估計，帶來更一致的色彩呈現。

靈活使用

Sony A7 V 是他們首度使用部分堆疊式 CMOS、讀取時間較前快了 4.5 倍，因此讓這款中階相機也可以獲得電子快門、無黑屏的 30fps 連拍能力，在足球、鳥類拍攝等高速運動場景也能勝任。像素數量保持前代 33MP 沒提升？A7 V 是目前 Sony 首款支援單張 RAW 相片擴展 4 倍像素的相機，只要透過 Imaging Edge Desktop 電腦工具就可以增強低光細節和像素。

另外，Sony 近年主打機身內建「風格外觀 Creative Look」功能，在用戶拍攝時直接揀選喜愛的氛圍拍攝授態相片；這次 A7 V 更乾脆讓用戶自行匯入 LUT，就如電影機 FX 系列一樣，使得這款中階相機也能兼任錄影的用途。

