雙方簽署保密協議，Sony與騰訊針對被指抄襲的《荒野起源》達成和解
先前索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment,SIE) 大動作控告騰訊旗下遊戲《荒野起源》 (Light of Motiram)嚴重抄襲自家招牌遊戲《地平線》 (Horizon)系列。而目前雙方顯然已經達成「保密和解」 (Confidential Settlement)，該訴訟案已經正式撤銷，而爭議的遊戲《荒野起源》也已經從Steam與Epic Games Store等平台下架。
Sony怒批抄襲
回顧這起爭議，Sony在今年7月正式提起訴訟，用詞相當嚴厲，直指《荒野起源》明顯抄襲《地平線：期待黎明》 (Horizon Zero Dawn)。
Sony指出，這款遊戲不只是玩法雷同，從「後末日人類與機械生物共存」的世界觀設定、角色的視覺外觀，甚至連行銷宣傳素材的構圖與風格，都與《地平線》系列 (包含《西域禁地》與《樂高地平線大冒險》)驚人地相似。當時遊戲一公開，許多玩家和媒體也都在第一時間察覺到了那股濃濃的「既視感」。
停止測試、全面下架
而在本月稍早時候，騰訊其實就已經同意停止該遊戲的公開測試與宣傳活動，似乎已為和解鋪路。目前隨著保密協議的簽署，這款遊戲的命運也大致底定，亦即直接在市場上消失。
騰訊發言人在聲明中表示：「索尼互動娛樂與騰訊很高興能達成保密解決方案，對此事將不再發表進一步的公開評論」。
分析觀點：IP保護戰，索尼寸土不讓
筆者認為，這起案件的結果並不意外。雖然遊戲界互相「致敬」玩法的案例層出不窮 (例如《幻獸帕魯》與《寶可夢》)，但《荒野起源》在美術風格與核心設定上與《地平線》的重疊度實在太高，高到幾乎無法用「巧合」來解釋。
對於Sony來說，《地平線》是目前PlayStation陣營最重要的本家IP 之一，不僅有本傳遊戲，還有VR、樂高衍生作甚至是影視化的計畫，自然無法容忍市場上出現如此高相似度的競品混淆視聽。
而對騰訊而言，在證據可能不利的情況下，選擇和解下架、及時止損，或許也是不得不的商業考量。這也再次提醒了遊戲開發者，在藉鑑名作與原創之間，那條界線必須拿捏得更加謹慎。
