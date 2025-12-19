北歐家居遇上電影級影音｜Sony BRAVIA 與瑪黑家居重新打造真實客廳生活體驗

由於影音串流平台像是 Netflix、Disney+、HBO Max 等越來越受到歡迎，許多消費者觀影需求已經從電影院轉移到家庭客廳，為此 Sony 台灣跟大家分享目前已經在市場上推出的 Sony BRAVIA 2025 系列智慧顯示器，全系列涵蓋 98 吋～43 吋的 mini LED、OLED 跟 LED，並且宣布跟瑪黑家居合作，以“Cinema is Coming Home"為核心概念，選擇 mini LED 電視與 BRAVIA Thratre 系列聲霸，開放消費者免費體驗。

廣告 廣告

這次的合作店家是瑪黑家居仁愛店，即日起到 2026 年 2 月 28 日，為期將近三個月的時間，將 BRAVIA 的影音體驗帶入北歐家具的居家空間，現場展示了 98 吋的 BRAVIA 5 系列mini LED電視，大家可以體驗到獨家的 XR 精緻背光控制技術，該系列電視搭載XR認知智慧處理器，能夠精準還原色彩與層次，建議觀賞的時候可以留意亮度、對比與細節，因為全經的場景辨識演算法可以精準辨識焦點，即時交叉分析畫面中數十萬個元素。BRAVIA 5 系列還採用多音樂環繞音廠技術，加上 Voice Zoom3 的 AI 技術，不僅可以強化沈浸的影音表現，也傳遞清晰的人聲跟對效果。由於影音配樂是融入在整個後環繞，這讓大家尤其是觀賞情感豐富的戲，更能夠有如臨現場的感受。

另外一款則是75吋、85吋兩種不同尺寸的 BRAVIA 9 系列，相較於 BRAVIA 5 系列來說，主要是多了波束高音揚聲器，可以精準傳遞聲音定位、打造影音合一的效果。

SONY 最知名的就是 SONY 影業，對於電影、追劇需求的用戶來說，SONY BRAVIA 顯示器有很大的優勢就是在影音體驗，今年 BRAVIA 9 系列跟 5 系列除了都搭載原生的 Google TV 作業系統之外，並且都內建 Netflix 自適應校色模式、以及獨家的 SONY PICTURES CORE 校色模式，還有 Prime Video 校正模式。

針對才剛在12月中旬開幕的瑪黑家居仁愛店，瑪黑家居業務總監 Samson表示，瑪黑家居希望販售的是「成熟內斂的生活態度」，在有各式呈現生活態度的居家產品之外，在影像的部分，也希望能夠滿足還原最真實的樣貌的需求，因此這次特別跟 SONY 結合之前，他個人也是本著消費者的角度來觀察這些產品，實際了解BRAVIA顯示器在不同色溫、燈光底下的成果，是不是能夠跟品牌情境相契合，因此針對最終跟 SONY 合作，他說：「不管這個產品多少錢，還是需要有人去使用才有它的價值。」歡迎大家就近感受一下這次雙方結合的成果，絕對能夠超越以往的生活體驗。順帶一提，根據 SONY 公開的活動訊息指出，只要在 2 月 28 日之前，到場體驗還能獲得 Sony Store 購物金 500 元。