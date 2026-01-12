Sony BRAVIA Theater Bar 6 打造小宅專屬劇院 支援 Dolby Atmos 與 3.1.2 聲道環繞音場

Sony 推出全新 BRAVIA Theater Bar 6 (HT-B600) 兩件式環繞家庭劇院， 專為居住空間有限小宅族群打造頂級視聽體驗。 這款音響擁有實體 3.1.2 聲道， 搭配與旗艦款同級 X-Balanced 單體， 能在有限體積內創造極大發聲面積並降低失真感。 產品配備一組強勁無線重低音揚聲器， 支援 Dolby Atmos 與 DTS:X 規格。 透過垂直環繞引擎與超廣域環繞音場技術， 使用者即使觀看 YouTube 或 Spotify 等一般串流內容， 也能藉由進階升混技術感受立體包覆感。 此外， 針對對話清晰度設計中置單體， 搭配指定電視機種可開啟 Voice Zoom 3 功能， 利用 AI 調整人聲音量， 讓居家劇院享受更加專業。

這款音響內建 5 個全音域單體， 當中包含向上發聲天空聲道， 全面採用特殊 X-Balanced 單體結構。 這種設計能在較小振幅下推動更高聲壓， 讓聲音傳遞更加精準， 減少雜音干擾。 無線重低音加入更是強化整體震撼效果， 穩固箱體設計能抑制不必要震動， 讓低音聽起來更純淨， 完美營造 360 度立體聲場。

在獨家聲學技術加持下， 產品透過精密演算法整合虛實聲道， 即使沒有滿屋子喇叭也能感受到身歷其境臨場感。 當使用者聆聽一般數位音訊時， 系統會自動分析音訊物件並重新配置， 讓普通二聲道內容也能展現包覆式聆聽效果。 這種智慧升混功能極大滿足現代人多元視聽娛樂需求。

針對觀影時最重要台詞表現， 專用中置單體能確保人聲清晰重現。 若串聯指定款式 BRAVIA 系列顯示器， 還能利用優異 AI 聲源分析技術， 根據節目類型自動調整人聲音軌。 例如看新聞時加強語音， 或觀看球賽時降低轉播音量來感受賽場氛圍。 所有細項設定都能透過 Sony | BRAVIA Connect 應用程式， 直接在智慧型手機上完成個人化調整。

Sony BRAVIA Theater Bar 6 (HT-B600) 兩件式環繞家庭劇院目前正式上市， 建議售價 11,900 元， 可以在官網或各大直營通路找到蹤跡。 想要提升家中影音品質朋友， 這款兼具空間彈性與震撼音效產品值得考慮。 總結來說， 它是小空間也能享有大劇院聲效理想選擇。 想知道更多科技新資訊， 歡迎鎖定 俏媽咪玩 3C 的部落格以及粉絲團等社群， 同時歡迎在底下留言， 讓我知道你對於這款劇院音響有什麼看法。

