Sony攜手瑪黑家居策展，BRAVIA 9旗艦Mini LED機種搭配Theatre音響、在家也能有「電影感」

Sony Taiwan宣布以「Cinema Is Coming Home」為核心概念，將旗下最新的BRAVIA智慧顯示器與BRAVIA Theatre家庭劇院系統，搬進了「瑪黑家居」 (Marais)仁愛店，透過沈浸式的期間限定體驗，讓消費者親身感受科技與居家美學的結合。

Mini LED控光再進化，BRAVIA 9/5鎖定追劇族

這次體驗活動的主角，自然是Sony本年度的旗艦級顯示器陣容。

• BRAVIA 9系列：作為旗艦機型，搭載了獨家的XR極致精準背光控制。透過高效控制Mini LED面板，搭配XR認知智慧處理器，能即時交叉分析畫面中數十萬個元素，精準還原明暗細節，更首創配備波束高音揚聲器，讓聲音定位更精準。

• BRAVIA 5系列：提供98吋到55吋的最豐富尺寸選擇，同樣具備Mini LED面板優勢，並且採用多音域環繞聲場技術 (Acoustic Multi-Audio) 與Voice Zoom 3 AI技術，特別強化人聲對話的清晰度，不用怕看電影聽不清楚台詞。

為了讓在家看Netflix或Disney+也能有導演等級的畫質，Sony特別強調其內建的「校正模式」 (Studio Calibrated Mode)。除了既有的Netflix自適應校色模式外，更新增SONY PICTURES CORE與Prime Video的校正模式，能自動調整亮度與色彩，確保你看到的畫面符合創作者意圖。

聲音也是主角：BRAVIA Theatre 360空間音場

光有畫質還不夠，聲音才是沉浸感的關鍵。Sony推薦搭配BRAVIA Theatre系列劇院組：

• Theatre Quad (HT-A9M2)：以四個纖薄的無線揚聲器，打破傳統Soundbar的擺設限制。

• Theatre Bar 9：單支Soundbar內建13個單體，支援360空間音場技術。

這些設備都能選配無線後環繞與重低音，讓客廳一秒升級為私人影院。

攜手瑪黑家居，體驗送購物金

為了讓消費者能想像「把BRAVIA搬回家」的樣子，Sony Taiwan選擇與瑪黑家居合作，即日起至2026年2月28日，在瑪黑家居仁愛店打造期間限定的體驗空間。現場不僅能體驗BRAVIA結合北歐家具的質感氛圍，完成專屬線上測驗還能獲得新台幣500元等值的Sony Store購物金。

• 活動時間：即日起至2026/2/28

• 地點：瑪黑家居仁愛店 (台北市大安區仁愛路四段27巷18號)

