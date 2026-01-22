Sony也跟進推出耳夾式耳機！LinkBuds Clip登場：主打全天候舒適配戴、數位防漏音

Sony稍早宣布推出LinkBuds系列耳機全新成員——LinkBuds Clip，這款採用「C型耳夾式」設計的真無線耳機，明顯是針對不喜歡耳道有異物感，或是需要隨時感知環境聲音的用戶打造，並且在既有LinkBuds Open之外提供另一種開放式耳機選擇。

全天候配戴的「C型」時尚配件

LinkBuds Clip延續LinkBuds系列柔和色調與幾何美學，外觀由一寬一窄的膠囊造型，並且藉由弧形機構連接，形成獨特的「C型」夾式結構。這種設計強調「不入耳」的無異物感配戴方式，能大幅減輕長時間配戴的壓力，並且具備IPX4等級防水設計，無論是戶外運動還是居家辦公照顧小孩，都能實現「與世界融合」的聆聽體驗。

配色方面，首波提供紫色、米色、綠色、黑色四款顏色，充電盒則維持了系列一貫的「珠寶盒」風格，採上半亮面、下半消光的撞色設計，原廠也附贈可增加配戴時穩定性的矽膠配件，同時也能組合不同顏色搭配。

下放旗艦耳機調音技術，數位防漏音是亮點

雖然定位為開放式耳機，但Sony強調LinkBuds Clip承襲來自1000X系列旗艦耳機的調音技術，功能方面支援DSEE數位音訊提升、360 Reality Audio音訊技術，以及10段可自訂等化器。

針對開放式耳機最被人詬病的「漏音」與「聽不清楚」問題，Sony這次透過數位聲學技術提供以下功能：

• 語音增強模式：在戶外吵雜環境下，透過數位方式增強人聲頻段，讓使用者聽得更清楚。

• 防漏音模式：在安靜的室內環境 (如圖書館或辦公室)，自動降低聲音外洩，避免打擾旁人。

此外，針對通話需求，LinkBuds Clip也加入AI通話收音技術，確保清晰的語音傳遞。

37小時長續航，快充更給力

續航力是這次的一大亮點，單次充電即可對應連續播放9小時電力使用時間，搭配充電盒更可讓續航時間增加至37小時，並且支援極速快充，僅需充電3分鐘即可對應1小時使用時間。

建議售價則為200歐元 (約合台幣6800元)，預計從1月起陸續在全球市場上市。

分析觀點

不得不說，Sony這一步走得雖然晚，但也算是順應潮流。

其實早在兩三年前，華為就已透過FreeClip等產品證明了「耳夾式耳機」在市場上的潛力，其不侵入耳道、長時間配戴無感的特性，對於許多無法適應耳塞式降噪耳機的消費者來說，是極佳的解決方案，同時後續也有包含Bose等業者推出採類似設計方案的耳機產品。而Sony選擇將此產品線歸納在主打「Always On」的LinkBuds系列下，邏輯上非常合理。

不過，對於長期關注Sony硬體發展的玩家來說，心中難免會有一絲疑慮。近期市場傳出Sony為了強化電視事業競爭力，其BRAVIA品牌將與中國TCL合資成立新公司，並且由TCL主導產品開發；在這樣的背景下，看到LinkBuds Clip採用市場上已相對成熟 (甚至常見於中國品牌)的耳夾式耳機設計方案，筆者衷心希望這款產品仍保有Sony位於日本大崎與六本木團隊的聲學靈魂與研發堅持，而非僅是貼牌形式的市場妥協。

畢竟，Sony的數位訊號處理 (如這次強調的數位防漏音)與DSEE數位音訊提升技術，才是讓它與競品拉開差距的關鍵所在。

