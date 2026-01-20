2026年開春，消費性電子產業就迎來了一顆超級震撼彈。Sony官方於今日 (1/20) 正式宣佈，已與中國家電巨頭TCL簽署合作備忘錄，雙方將成立一家全新的合資公司，全面接手Sony旗下的「家庭娛樂」業務，也就是大家熟知的Bravia電視與家庭音響 (Soundbar/Home Audio) 產品線。

Sony電視業務投下震撼彈！攜手TCL成立合資公司，Bravia未來將由「TCL體系」主導？

根據協議，TCL將持有新公司51%的股份，握有主導權，Sony則持有49%。雙方預計在2026年3月底前完成最終協議，新公司將於2027年4月正式掛牌營運，屆時「Sony」與「Bravia」品牌仍將保留，但骨子裡的運作模式將迎來歷史性轉變。

為什麼是TCL？華星光電的面板資源是關鍵

Sony選擇TCL作為聯姻對象，其實有跡可循。

首先，Sony早在多年前就已退出了面板製造業務 (回想當年的S-LCD合資案)，轉而專注於「影像處理晶片」與「品牌行銷」。在面板採購上，Sony長期依賴LG Display (OLED)、Samsung Display (QD-OLED)，以及友達、群創等供應商。

而TCL集團手中握有的最大王牌，就是旗下專攻面板製造的華星光電 (CSOT)。目前華星光電在LCD與Mini LED面板產能上已是全球領先，甚至近期也收購LG Display 在廣州的LCD廠。透過與TCL合資，Sony Bravia將能獲得最直接、成本最具競爭力的面板供應鏈支持，解決長久以來身為「無廠品牌」在成本控制上的劣勢。

Sony 的「減法」哲學：從 VAIO 到 Bravia

這並不是Sony第一次將硬體業務「轉手」或「結構調整」。回顧過去十年，平井一夫時代確立的「One Sony」策略下，Sony陸續剝離了獲利能力較差的資產：

• 面板製造：退出S-LCD。

• PC 業務：將VAIO出售給JIP (雖然後來還有推出手機，但PC業務已脫離Sony本體)。

• 電池業務：轉讓給村田製作所 (Murata)。

將電視業務轉為合資，符合Sony近年來「輕資產、重IP與感測器」的轉型方向。電視市場早已是殺成一片血海的紅海市場，面對中國品牌 (海信、小米、TCL)的低價夾擊，以及韓系雙雄(三星、LG)在技術與市佔的雙重壓制，Sony雖然在高階市場仍有口碑，但整體銷量與利潤空間持續被壓縮。透過合資，Sony可以降低營運風險，同時保留品牌在客廳的存在感。

TCL 的「品牌收集」之路

反觀TCL，這家中國業者對於經營「國際品牌」可說是經驗老道。過去TCL就曾接手阿爾卡特 (Alcatel)的手機業務，也曾獲得BlackBerry與Palm的品牌授權。

對於TCL而言，雖然自家電視出貨量已坐二望一，但在「高階品牌形象」上始終難以與Sony匹敵。取得Bravia業務的主導權 (51%)，等於直接獲得了一張通往全球頂級視聽市場的門票，能快速吸取Sony在影像調教、工業設計與全球通路的經驗。

分析觀點

Sony Bravia的粉絲最擔心的問題肯定是：「以後的Sony電視還是Sony嗎？」

短期來看，由於Sony仍持有49%股份，這與當年直接把VAIO賣斷的情況不同。雙方聲明中強調將結合Sony的影像與音訊技術 (例如著名的XR處理器)，意味著未來的Bravia電視很可能變成：「TCL的面板 + TCL的工廠 + Sony的晶片與調教 = Sony Bravia」。

這種模式其實相當務實。在硬體規格 (如Mini LED分區數、亮度)上，TCL本來就經常給得比Sony大方，如果能加上Sony獨步全球的色彩管理與動態補償演算法，這款「混血」電視在產品競爭力上或許反而會更強。

長遠來看，隨著TCL掌握主導權，Bravia是否會為了衝量而推出更多低階ODM貼牌機種？或是Sony的獨家黑科技 (如螢幕發聲技術)能否持續迭代？將是2027年新公司營運後值得觀察的重點。

