Sony釋出「V」字預告，傳聞已久的α7 V全片幅無反相機將於12/2正式揭曉
Sony稍早透過Instagram官方帳號釋出了一張耐人尋味的預告圖像，圖片中除了寫著「Chase your dream」 (追逐你的夢想)的標語，背景更隱約浮現一個巨大的羅馬數字「V」，並且預告將於美國東岸時間12月2日上午9點 (台灣時間12月2日晚間10點) 會有重大發表。
雖然官方未明說，但幾乎明示將公布新款全片幅無反相機α7 V (A7M5)。
睽違四年更新，傳導入部分堆疊式感光元件
若按照產品週期推算，前一代α7 IV (A7M4)於2021年推出，距離現在已有約四年的時間，這也符合Sony過去在相機產品的更新節奏。
根據目前市場傳聞，α7 V預計將搭載由Sony全新設計的3300萬畫素規格、採部分堆疊式 (partially stacked)設計的感光元件。這項技術有望在不大幅墊高成本的前提下，顯著提升讀取速度，改善果凍效應 (rolling shutter)，並且能提升連拍性能。
錄影規格方面，α7 V預期將支援4K 60fps錄影 (可能仍有裁切或採像素合併)，藉此滿足當前主流的影音創作需求。此外，Sony也可能同步發表至少兩顆新鏡頭來搭配這款新機。
影像事業獲利創新高，新機售價恐不親民
根據Sony日前公布的2025財年第二季財報，其影像暨感測解決方案 (I&SS) 部門表現極為亮眼，單季營收達6146億日圓 (年增幅度達15%)，營業利益更增加至50%，來到1383億日圓規模，雙雙創下同期歷史新高。
Sony在財報中指出，除了行動裝置感測器需求強勁外，數位相機用感光元件的銷售增加也是推升獲利的關鍵因素之一。這顯示即便在智慧型手機的夾擊下，高階相機市場的需求依然穩健。
不過，隨著規格升級與通膨影響，外界普遍預期α7 V的定價將會水漲船高。考量到α7 IV當年的售價已經從2500美元起跳，新款α7 V的機身售價恐怕會再創新高，考驗消費者的荷包深度。
