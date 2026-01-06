Mashdigi

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

Mashdigi

在拉斯維加斯展開的CES 2026展前活動上，由SonyHonda合資成立的Sony Honda Mobility除了確認其首款轎車Afeela 1將於今年底正式於美國加州開始交車，更宣布透過共創計畫、將車輛化作數位平台，吸引更多創作者、內容服務豐富車輛應用可能性之外，更在活動尾聲實際展示其第二款以SUV形式打造車輛，並且暫時以Afeela Prototype 2026為稱，最快將在2028年進入市場。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

Afeela Prototype 2026：變高、變大的Afeela車款

這款全新的SUV原型車，基本上可以視為Afeela 1的「放大版」，其完整繼承Afeela車款極簡、低調的設計風格，同時也保留車頭具標誌性的外部顯示螢幕 (Media Bar)，方便與人進行「互動」。

廣告
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

而此次推出SUV設計車款，顯然是為了迎合美國市場對於大空間車款的顯著需求。不過，這款車目前仍處於原型階段，官方表示最快要等到2028年才有機會問世，這意味著實際量產時間可能還會更晚。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

目前Sony Honda Mobility尚未公布Afeela Prototype 2026具體細節，暫時只能推測車輛內部空間會比Afeela 1更大，而整體設計視覺則是相當相似，至於正式名稱是否會以Afeela 2或不同方式命名，現在還無法確認。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

Afeela 1：將於今年底於美國交車，但僅限加州

至於大家等待已久的首款轎車Afeela 1，Sony Honda Mobility美國總裁兼執行長山口周吾確認該車款仍計畫於今年正式推出，更強調車輛是在美國俄亥俄州的工廠生產，而售價仍維持在8萬9900美元 (約新台幣290萬元)，而首波車輛預計交車時間會是在2026年底，同時將先針對加州首波參與預定車輛的消費者交車，並且預計在2027年會開放向亞利桑那州的消費者交車，其他地區尚未公布。

以目前Afeela 1車輛設計來看，其採用Qualcomm Snapdragon Digital Chassis數位座艙設計，並且透過車頂的LiDAR光達系統確認前方路況，支援駕駛注視前方時，可放開方向盤讓車輛系統輔助操作，之後則有可能透過OTA更新升級為Level 4自動駕駛功能，而車輛電池最高續航距離可達300英里 (約482公里)。

至於Afeela 1的特色，除了車頭可作為人機互動的介面，還包含車輛整合Sony旗下影音、遊戲娛樂內容，甚至可透過Remote Play功能遊玩多款PlayStation平台遊戲，而Sony也希望透過共創計畫吸引更多人將車輛作為平台，提供更多豐富化服務內容，藉此提高車輛趣味性 (例如此次宣布與日本女性音樂製作人、編曲家和詞曲創作者飯田友子合作，將其電子、R&B風格的音樂帶到Afeela 1)。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

除了在美國市場銷售，Sony Honda Mobility也計畫在2027年上半年於日本市場銷售Afeela車款，但是後續是會進軍更多國家地區市場，目前還無法確認。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車
Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

更多Mashdigi.com報導：

專為寶寶設計的散熱神器！Yukai Engineering推出「Baby FuFu」推車風扇，造型超療癒

Plaud推出電腦版軟體「Plaud Desktop」，免邀機器人也能做線上會議筆記，整合實體錄音筆資料庫

L’Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜

其他人也在看

12縣市低溫特報！寒流達平地「氣溫不到10度」極冷時間曝

12縣市低溫特報！寒流達平地「氣溫不到10度」極冷時間曝

生活中心／徐詩詠報導寒流到！中央氣象署今（6）日稍早發布低溫特報，指出受到輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，12縣市從清晨至上午及晚起，局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署呼籲患有呼吸道及心血管疾病之民眾，必須格外留意。

民視 ・ 22 小時前發表留言
搶救少子化》鼓勵生第3胎 雲林加碼再給10萬元

搶救少子化》鼓勵生第3胎 雲林加碼再給10萬元

因應少子化問題，雲林縣府繼「萬寶龍」計畫，今（2026）年再推出「孩子是寶．三胎最好」生育補助加碼至10萬元，雲林縣長張麗善鼓勵家中有2寶的媽爸勇敢拚第3胎，中央給10萬、縣府也給10萬元。張麗善表示，去（2025）年全國新生兒跌破11萬人，少子化與「生不如死」問題日益嚴重，已成為國安危機，雲林縣府

自由時報 ・ 1 天前1
速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1

速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1

速食店迎接歲末聚餐旺季，看準消費者更愛分量足、價格親民餐點，紛紛獻上高CP值套餐，為聚會帶來多元選擇，人流可望上升至少10％。

中時新聞網 ・ 1 天前發表留言
國內A型肝炎病例上升 疾管署提醒共食公筷、避免不安全性行為

國內A型肝炎病例上升 疾管署提醒共食公筷、避免不安全性行為

疾病管制署今(6)日表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情自2025年3月起病例數呈上升趨勢，迄今未見趨緩，請民眾注意維持良好飲食及個人衛生習慣，以肥皂及清水正確洗手，共食時使用公筷母匙，並避免不安全性行為，如為未具A型肝炎抗體的民眾，建議可就醫評估完成2劑自費疫苗接種(2劑間隔6-12個月)，以降低感染

桃園電子報 ・ 12 小時前發表留言
走一走突然「定格」？解析狗狗散步停頓的真相：那是牠的思考時間

走一走突然「定格」？解析狗狗散步停頓的真相：那是牠的思考時間

火報記者 張舜傑／報導 散步時狗狗突然停下、凝視前方或一動不動，常讓飼主誤以為牠倦怠或抗拒，其實這是狗狗特有的 …

火報 ・ 1 天前2
最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

該名老闆詳細說明，若以每小時196元的基本薪資標準計算，14小時乘以2人，即使不僱用員工，每日的人事成本仍需5488元，而實際營業額往往難以負擔這筆開銷。此外，作為自營業者，還需自行負擔勞健保費用，沒有年終獎金、特休假等福利，長時間工時與經營壓力，讓他自嘲「到底是...

CTWANT ・ 1 天前30

中市廚餘機補助申請逾5200件　乾燥型占8成

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府從今年起補助市民購置廚餘機，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天表示，從2日開放線上申請起到4日止，申請件數逾5200件，其中以乾燥型機種占8成。

中央社 ・ 1 天前發表留言
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光　3地雨下最猛

連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光　3地雨下最猛

低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前3
2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫

2026房市展望｜全台房價跌定了！2區跌幅逾1成 最慘恐淪「超跌區」專家：2027盤整止跌回溫

房市受到限貸令及國際政治情勢等內外夾攻之下，買氣急凍，2025年全台交易量持續萎縮，面臨26萬棟保衛戰。房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮以長線趨勢線分析，認為這波跌勢並不會太久，也不會太深，2026年房市呈現「價跌量漲」態勢，預計平均有10%左右的跌幅，台北市跌幅不會超過5~6%，台南、高雄部分區域則恐出現10%以上的跌幅， 2027年進入盤整後，可望止跌回溫，不過區域表現「強弱分明」，商圈成熟區房價抗跌，跌幅不會太深，但超漲供給量大區域，則會出現超跌現象。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前64
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度

EBC東森新聞 ・ 12 小時前2
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性　新戲爆紅「疑暗酸前夫」

陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性　新戲爆紅「疑暗酸前夫」

男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前37
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26%　2026年EPS上看7.5元

目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26%　2026年EPS上看7.5元

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...

FTNN新聞網 ・ 12 小時前10
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了

川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了

[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞

新頭殼 ・ 1 天前340
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買　答案藏在這條均線

台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買　答案藏在這條均線

台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前21
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句

80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句

一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前147
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家

委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前132
參選4次燒光1.2億　葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望

參選4次燒光1.2億　葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望

77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」

太報 ・ 11 小時前16
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0

中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0

美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前483
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛　他揭「台灣該得2啟示」

北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛　他揭「台灣該得2啟示」

美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前149
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫　本周氣溫趨勢曝

強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫　本周氣溫趨勢曝

新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1