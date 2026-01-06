在拉斯維加斯展開的CES 2026展前活動上，由Sony與Honda合資成立的Sony Honda Mobility除了確認其首款轎車Afeela 1將於今年底正式於美國加州開始交車，更宣布透過共創計畫、將車輛化作數位平台，吸引更多創作者、內容服務豐富車輛應用可能性之外，更在活動尾聲實際展示其第二款以SUV形式打造車輛，並且暫時以Afeela Prototype 2026為稱，最快將在2028年進入市場。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

Afeela Prototype 2026：變高、變大的Afeela車款

這款全新的SUV原型車，基本上可以視為Afeela 1的「放大版」，其完整繼承Afeela車款極簡、低調的設計風格，同時也保留車頭具標誌性的外部顯示螢幕 (Media Bar)，方便與人進行「互動」。

廣告 廣告

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

而此次推出SUV設計車款，顯然是為了迎合美國市場對於大空間車款的顯著需求。不過，這款車目前仍處於原型階段，官方表示最快要等到2028年才有機會問世，這意味著實際量產時間可能還會更晚。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

目前Sony Honda Mobility尚未公布Afeela Prototype 2026具體細節，暫時只能推測車輛內部空間會比Afeela 1更大，而整體設計視覺則是相當相似，至於正式名稱是否會以Afeela 2或不同方式命名，現在還無法確認。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

Afeela 1：將於今年底於美國交車，但僅限加州

至於大家等待已久的首款轎車Afeela 1，Sony Honda Mobility美國總裁兼執行長山口周吾確認該車款仍計畫於今年正式推出，更強調車輛是在美國俄亥俄州的工廠生產，而售價仍維持在8萬9900美元 (約新台幣290萬元)，而首波車輛預計交車時間會是在2026年底，同時將先針對加州首波參與預定車輛的消費者交車，並且預計在2027年會開放向亞利桑那州的消費者交車，其他地區尚未公布。

以目前Afeela 1車輛設計來看，其採用Qualcomm Snapdragon Digital Chassis數位座艙設計，並且透過車頂的LiDAR光達系統確認前方路況，支援駕駛注視前方時，可放開方向盤讓車輛系統輔助操作，之後則有可能透過OTA更新升級為Level 4自動駕駛功能，而車輛電池最高續航距離可達300英里 (約482公里)。

至於Afeela 1的特色，除了車頭可作為人機互動的介面，還包含車輛整合Sony旗下影音、遊戲娛樂內容，甚至可透過Remote Play功能遊玩多款PlayStation平台遊戲，而Sony也希望透過共創計畫吸引更多人將車輛作為平台，提供更多豐富化服務內容，藉此提高車輛趣味性 (例如此次宣布與日本女性音樂製作人、編曲家和詞曲創作者飯田友子合作，將其電子、R&B風格的音樂帶到Afeela 1)。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

除了在美國市場銷售，Sony Honda Mobility也計畫在2027年上半年於日本市場銷售Afeela車款，但是後續是會進軍更多國家地區市場，目前還無法確認。

Sony Honda Mobility公布Afeela品牌第二款以SUV形式設計車款，Afeela 1將於今年底率先於加州交車

更多Mashdigi.com報導：

專為寶寶設計的散熱神器！Yukai Engineering推出「Baby FuFu」推車風扇，造型超療癒

Plaud推出電腦版軟體「Plaud Desktop」，免邀機器人也能做線上會議筆記，整合實體錄音筆資料庫

L’Oréal大玩美妝黑科技！推出「光學直髮夾」紅外線塑型不傷髮，還有超薄透明LED面膜