由Sony與Honda聯手組成的合資公司Sony Honda Mobility (SHM)，其首款電動車Afeela確定將成為首款內建PS Remote Play功能的電動車。

意味之後在車上等待充電，或是長途旅行中的副駕與後座乘客，只要拿出DualSense手把，就能透過車載螢幕直接連線回家裡的PlayStation遊戲主機繼續遊玩，讓車子真的變成移動娛樂廳。

意味之後在車上等待充電，或是長途旅行中的副駕與後座乘客，只要拿出DualSense手把，就能透過車載螢幕直接連線回家裡的PlayStation遊戲主機繼續遊玩，讓車子真的變成移動娛樂廳。

網速要求不高，但要夠穩

根據官方公布的資訊，Afeela的資訊娛樂系統將深度整合PS Remote Play功能。使用者可以直接將家裡的PlayStation 5或PlayStation 4畫面串流到車內的大螢幕上。

Sony Honda Mobility首款電動車Afeela將內建「PS Remote Play」功能，DualSense手把直接連

操作體驗：支援直接配對DualSense無線控制器，操作手感與在家無異。

網路需求：官方表示最低連線需求僅需5Mbps傳輸寬頻，但若要追求流暢的畫質與低延遲體驗，建議網速需達到15Mbps以上。

其實早在CES 2024時，Sony就曾展示過利用DualSense手把將Afeela原型車開上舞台的噱頭，當時就已暗示了PlayStation生態系與這台車的緊密連結。如今隨著Afeela 1預計在2026年開始進行首批交車，這項功能也終於拍板定案。

Tesla放棄的，Sony撿起來做

提到車上打電動，大家肯定會想到Tesla。過去Tesla旗下的Model S與Model X曾短暫整合Steam平台，讓車主利用車載電腦的強大算力運行3A等級遊戲大作，但後來因為種種原因移除了該功能。而NVIDIA先前也在CES 2023期間宣布，將把GeForce NOW雲端串流遊戲服務帶到更多品牌車款。

相較之下，Sony採用的是「雲端串流 / 遠端遊玩」的邏輯。這種做法不需要車載晶片具備比肩桌機的繪圖算力，也不會因為全速運算而過度消耗電動車的電量，這或許是更適合電動車場景的遊戲解決方案。

分析觀點：Sony 的「軟實力」成為Afeela的護城河

筆者認為，Sony終於打出了這張大家期待已久的「王牌」。在電動車硬體規格 (續航、馬力)逐漸同質化的現在，Sony最大的優勢從來就不是造車工藝 (那是Honda的事)，而是其龐大的影音娛樂帝國。

透過PS Remote Play功能，Afeela瞬間與其他電動車做出了區隔。對於核心玩家來說，這不僅是一個功能，更是一種信仰的延伸。

不過，這項功能的實際體驗成敗，最大的變數恐怕不在車子本身，而在於5G網路的覆蓋率與穩定性。畢竟車子是移動的，若是在高速公路上訊號斷斷續續，那再好的遊戲大作恐怕也玩不下去。

Sony Honda Mobility將於CES 2026大舉展出，但Sony本身卻不會有單獨展出攤位

雖然與Honda合資成立的Sony Honda Mobility將在CES 2026舉辦發表活動，同時也會展示即將進入市場的Afeela車款，但Sony集團表示將不會單獨參與CES 2026展出，主要因素在於呼應其當前策略轉型，已經從原先以電子產品為重心轉向聚焦娛樂與內容創作，因此決定改變此次參與CES形式，因此對外溝通方式顯然不會只是以產品展示為主，而會更深入著重在創作者需求，或許屆時將會透過線上更新形式，藉由更彈性方式與消費市場溝通產品更新。

