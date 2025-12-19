Sony擴大其內容IP版圖再下一城！繼2018年入股後，Sony稍早宣布斥資約4.6億美元 (約新台幣150億元)，進一步收購《花生漫畫》 (Peanuts) 的經營權。意味涵蓋眾人熟悉的史努比 (Snoopy) 與查理布朗 (Charlie Brown)等角色的《花生漫畫》，將正式納入Sony集團麾下，並且成為合併子公司。

Sony再砸4.6億美元收購《花生漫畫》股權！史努比、查理布朗正式納入Sony子公司，持股達80%

持股比例升至 80%，WildBrain退居單純授權夥伴？

根據雙方協議，Sony是從加拿大媒體公司WildBrain手中收購了其持有41%股份。

回顧歷史，Sony旗下的Sony Music Entertainment (Japan) 早在2018年就已經收購了《花生漫畫》約39%股權。此次交易完成後 (仍需通過監管部門批准)，Sony 對《花生漫畫》的持股比例將一口氣提升至80%，取得絕對控制權。至於剩下的20%股份，則繼續由原創者查爾斯舒茲 (Charles M. Schulz)的家族持有，維持其在創意與遺產維護上的話語權。

75週年大禮，Sony強調「全球化網路」優勢

這項收購案的時間點相當巧妙，適逢《花生漫畫》自1950年問世以來的75週年。

Sony Music Entertainment Japan 執行長村松俊亮表示：「隨著持股比例的增加，我們很高興能利用Sony集團廣泛的全球網絡與集體專業知識，進一步提升『PEANUTS』品牌的價值」>

事實上，自從2018年入股以來，Sony就積極在日本推動史努比博物館、展覽與各種聯名周邊，展現了強大的IP營運能力。WildBrain雖然出售股權，但預計仍會在內容製作與授權上與Sony保持合作關係。

分析觀點：內容為王，Sony的IP帝國拼圖更完整

筆者認為，這筆交易再次印證Sony集團近年來「由硬轉軟」、強調「感動」 (Kando)的企業戰略。

在擁有蜘蛛人 (Spider-Man) 等漫威電影版權、收購Crunchyroll統治動畫串流市場、以及PlayStation的遊戲本家IP之後，Sony顯然還需要一個更具「普世性」、能跨越年齡層且歷久不衰的「可愛角色」(Character)IP。

而史努比與《花生漫畫》正好填補了這個位置，不同於《鬼滅之刃》或《戰神》的特定受眾，史努比就像迪士尼的米奇，或是三麗鷗的Hello Kitty，具有極高的周邊商品變現能力與親子市場號召力。

未來我們或許可以期待，Sony影業推出更多《花生漫畫》的高規格電影，甚至在索尼的技術加持下，看到結合AR/VR的史努比互動體驗。對於喜歡史努比的粉絲來說，有Sony這個富爸爸撐腰，未來的內容產出應該會更加豐富。

