Sony LinkBuds Clip 真無線開放式耳機登場！耳夾設計主打「聽歌同時聽到外界」，續航最長 37 小時

Sony 新推出 LinkBuds Clip 真無線開放式耳機，延續 LinkBuds 系列自 2022 起主打「保持環境感知」嘅開放式思路，但今次改用耳夾式設計，更貼近日常外出佩戴需要。LinkBuds Clip 讓用戶播放音樂時仍可聽到交通、對話、廣播提示等周圍聲音，毋須除低耳機。由於不會密封耳道，亦被描述可減少耳道壓力，提升長時間佩戴舒適度，適合通勤、辦公室、戶外活動等需要保持環境感知的場景。

C 形耳夾＋可更換穩定配件

LinkBuds Clip 採用 C 形機身配合上方固定結構，以「夾」方式固定於耳朵位置，不需塞入耳道，並強調可適配不同耳形。產品提供多達 4 種配色，另有選配貼合墊讓用戶可按需要調整穩定度與舒適度，目標是步行、工作或運動時保持牢固，同時減少壓迫感。

三模式切換、支援 EQ 與 360 Reality Audio

LinkBuds Clip 提供標準、語音增強以及防漏音共 3 種聆聽模式，可透過輕觸控制切換，分別針對日常聽歌、人聲清晰度、以及降低外漏聲等需求。Sony 亦提到可透過配套 app 自訂功能，例如 10 段 EQ、DSEE 音樂升頻、360 Reality Audio 及背景音效等。

Sony LinkBuds Clip

骨傳導感測＋ AI 降噪，支援多點連接

通話方面，LinkBuds Clip 加入骨傳導感測器配合高精準收音與 AI 降噪，以提升嘈雜環境下嘅語音清晰度。連線功能則包括多部裝置之間藍牙切換，同時支援輕觸操作與快捷功能設定。

續航力最長 37 小時，售價 US$230

續航方面，官方資料提到連充電盒總續航最長可達 37 小時，充電 3 分鐘可播放約 1 小時。耳機具備 IPX4 防水等級，適合應付汗水與小雨情境。產品的建議零售價為 US$230，同時可選購保護殼與貼合墊，價格均為 US$25。

