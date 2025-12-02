隨著《原神》即將在PlayStation 5平台迎來「月之三」版本更新，索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment,SIE)宣布與開發商米哈遊 (HoYoverse) 展開深度合作，正式揭曉全新的「DualSense 無線控制器 –《原神》限量版」。

Sony推《原神》限量版DualSense無線控制器，融入旅行者與派蒙元素

此款控制器以遊戲中空靈的白、金、綠三色為主調，並且以提瓦特大陸的神秘符紋裝飾。設計亮點包含融入雙子旅行者「空」與「熒」的標誌，以及玩家最熟悉的嚮導「派蒙」元素，讓玩家在冒險旅途中，也能透過手中的控制器感受到遊戲世界的氛圍。

雙方密切合作設計，米哈遊：讚賞多年冒險與友誼

索尼互動娛樂硬體副總裁Isabelle Tomatis表示，為了打造這款特殊設計，索尼互動娛樂團隊與米哈遊進行密切合作。米哈遊全球發行總裁金雯怡 (Wenyi Jin)則指出，這款控制器不僅呈現了經典設計元素，更象徵著對多年冒險、友誼以及社群珍貴回憶的讚賞。

除了外觀設計，官方也強調透過PlayStation 5與DualSense的觸覺回饋、4K視覺效果與快速讀取等硬體優勢，將能為玩家在探索「提瓦特」時帶來更具臨場感的體驗。

售價與上市資訊：12/11預購，明年1/21上市

DualSense無線控制器 –《原神》限量版建議售價為新台幣2580元，採限量發售，售完為止。

預購活動將於2025年12月11日正式開跑，玩家可透過指定零售商進行預訂。正式上市日期則定於2026年1月21日，屆時將在包含日本在內的亞洲特定市場推出。

