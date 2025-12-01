Sony展示以廢棄制服、布條打造黑膠唱盤底座，強調不同纖維將帶來獨特音色

Sony過去已經嘗試以不同材質技術打造產品，甚至也持續精進產品包裝技術，藉此強化環境永續發展。而在Sony Music Group稍早與11月28日在日本舉辦的2025永續發展日 (Sustainability Day 2025)活動中，更進一步展示集團內部多項環保與社會貢獻活動成果，其中對發燒友與科技愛好者而言，最引人注目的莫過於一款利用廢棄纖維製品回收再製的「環境考量型黑膠唱盤」原型機。

▲ (圖／擷自日本Impress Watch網站)

廢棄制服變身音響器材，硬度媲美MDF

這款原型機的底座框體 (Cabinet)，是將原定廢棄的員工制服、活動橫幅布條等纖維製品，經過壓縮成型後製成板材。根據Sony負責人員說法，這種特殊板材具備與一般音響設備常用的MDF (中密度纖維板) 相同硬度。

最特別之處在於，隨著使用的纖維種類與混合比例不同，底座的聲學特性也會改變，進而影響「音色」。

現場展示的原型機是基於Sony支援Hi-Res轉錄的黑膠唱盤「PS-HX500」零件改裝而成。開發人員指出，這種材質相較於一般唱盤，聲音更為柔和，與類比唱片的特性相當契合。

此外，在外觀設計上也有別於傳統回收樹脂產品常見的單調黑色。由於直接保留了原始纖維的顏色，表面呈現出獨特的紋理與色彩，在視覺上也創造了差異化。

回收演唱會祝賀花籃，「Rebloom」計畫延續花朵生命

活動現場也展示先前名為「Rebloom Flower Project」的計畫，主要將演唱會或活動現場收到的大量祝賀花籃進行回收，將其再製為乾燥花、香氛乾花 (Potpourri)、香水或擴香等產品。

截至今年10月為止，該計畫已經回收約1300公斤的花卉，並且透過工作坊或製作成周邊商品等形式賦予其新生。此計畫不僅在Sony集團內部推行，目前也開始擴展至其他經紀公司藝人的公演活動。

導入OBM材料，光碟托盤減塑達97%

針對實體光碟媒體，Sony也展示了採用自家研發「原創混合材料」 (Original Blended Material)製成的高精細光碟紙托盤。

這種材料由竹子、甘蔗纖維與回收廢紙混合製成。新設計的紙托盤在固定光碟的夾具部分減少了51%的塑膠使用量，相較傳統塑膠托盤約可削減多達97%的石油煉成塑膠使用量，在實體媒體需求仍存的當下，大幅降低了環境負擔。

