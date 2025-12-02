在日前預告之後，Sony正式揭曉睽違4年未作更新的標準款全片幅無反相機，並且確定以α7 V為稱，更標榜「重新定義標準」的口號，將「AI x SPEED」作為核心開發目標，其中搭載部分堆疊 (Partially Stacked)的Exmor RS感光元件、首度採用整合AI加速架構設計的全新BIONZ XR2影像處理器，在效能、對焦與畫質上實現全面躍進。

Sony α7 V發表，睽違4年大改款、首搭部分堆疊感光元件與全新BIONZ XR2處理器

拍攝速度大幅提升：30fps無黑畫面連拍、預拍功能下放

在硬體規格上，α7 V維持與前代α7 IV相同的3300萬畫素解像規格，但受惠於部分堆疊式感光元件技術，影像讀出速度相比前代機種大幅提升4.5倍，因此也讓α7 V的連拍能力大幅提升，可實現與旗艦機種α1 II相同的30fps無黑畫面連拍 (含14bit RAW拍攝規格)，並且支援0.03 秒至1秒的預拍，以及連拍升速功能。

動態範圍方面，Sony宣稱α7 V具備超越前代機種的16級動態範圍表現，而機身防手震規格也從5.5級提高至7.5級。

整合AI架構的BIONZ XR2影像處理器，對焦每秒可達60次

有別於過往高階機種需搭配獨立AI晶片的設計，α7 V採用的全新BIONZ XR2影像處理器直接整合AI加速架構，使得整體運作功耗得以降低，更能實現每秒60次的對焦與測光運算。

而AI辨識能力也大幅增強，支援人眼/臉部、肢體動作預測，以及動物、鳥類、昆蟲、汽車、火車、飛機等多種主體的辨識對焦。

錄影與操作：7K超取樣4K60p、4軸翻轉螢幕設計

錄影規格部分，α7 V支援在非裁切模式下進行7K解析度超取樣的4K 60p錄影，或是以Super35格式拍攝4K 120p影片。

機身設計則是導入了4軸翻轉螢幕，LCD尺寸與解析度也同步升級為3.2吋、209.5萬點畫素規格。不過，α7 V的機身厚度也連帶變得較厚，重量更增加至695公克，而連接介面改為雙USB-C連接埠配置，記憶卡槽維持雙卡槽設計，僅有第一卡槽支援CFexpress Type-A規格。

售價逼近高階機種，同步推新Kit鏡頭

由於加入諸多新功能設計，α7 V的價格也變成直逼高階機種，目前單機身的北美市場建議售價為2899美元 (約新台幣9.4萬元)，相較於α7 IV當年定價2500美元有不少漲幅，至於日本市場的單機身建議售價為42萬日圓。

此外，Sony也配合α7 V同步更新標準Kit鏡頭FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II，主要提升對焦精度，藉此支援高速連拍，並且新增機身協同防手震功能。

